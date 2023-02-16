Geçtiğimiz hafta Kahramanmaraş merkezli meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremler 10 ilde ağır hasara yol açtı. ATV ekranlarında yayınlanan Aldatmak dizisinin yeni bölümü ne zaman yayınlanacak merak konusu oldu. Peki, Aldatmak bugün var mı, yok mu? Aldatmak bu akşam neden yok? Aldatmak yeni bölüm ne zaman? Aldatmak ne zaman başlayacak? İşte detaylar...

Aldatmak ne zaman yayınlanacak? Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde meydana gelen 7.7'lik depremin ardından Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Şanlıurfa, Adıyaman, Gaziantep, Malatya ve Hatay'da büyük yıkım yaşandı. ATV ekranlarında yayınlanan Aldatmak dizisinin ne zaman yayınlanacağı araştırılıyor. ATV'nin yayın akışında Aldatmak dizisini göremeyen kullanıcılar, Aldatmak yeni bölüm ne zaman? sorusunu araştırmakta. Peki, Aldatmak bugün var mı, yok mu? Aldatmak bu akşam neden yok? Aldatmak yeni bölüm ne zaman? Aldatmak ne zaman başlayacak? Detaylar haberimizde...

ALDATMAK BUGÜN VAR MI?

ATV ekranlarında yayınlanan Aldatmak dizisi Kahramanmaraş merkezinde gelen deprem sebebiyle bu akşam yayınlanmayacaktır. ATV'de bugün Ana Haberin ardından Mucize filmi yayınlanacaktır.