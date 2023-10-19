Aldatmak bu akşam var mı merak konusu oldu. Sevilen dizi Aldatmak bugün yayınlanacak mı araştırılmaktadır. Peki, Aldatmak bu akşam var mı? Aldatmak dizisi bugün var mı, yok mu? İşte detaylar...

Aldatmak bu akşam var mı? Aldatmak dizisi bugün var mı, yok mu?

ATV ekranlarında yayınlanan Aldatmak yeni bölümleriyle adından söz ettirmeye devam ediyor. Aldatmak bu akşam yayınlanacak mı merak konusu oldu. Arama motorlarında Aldatmak yeni bölümü ne zaman sorgulatılıyor. Peki, Aldatmak bu akşam var mı? Aldatmak dizisi bugün var mı, yok mu? Detaylar haberimizde...

ALDATMAK SON BÖLÜM NE OLDU?

Güzide, hastanede karışan bebeğiyle ilgili öğrendiği yeni bir bilgi sebebiyle ne yapacağını bilemez. Evladı olması muhtemel bir isme ulaşan Güzide'yi büyük bir şok beklerken, hem Tarık hem de Sezai ona yardım eli uzatmaya çalışır.

Mualla'nın baskı ve zorlamaları her geçen gün daha da artarken Oylum için bir tutsaklığa dönüşen ev hayatının katlanılabilir tek kısmı Kahraman'dır. Oylum'a olan aşkı yüzünden gözü artık hiçbir şey görmeyen Tolga ise sonuçlarını hiç düşünmeden bir hamle yapar. Bu hamle Tolga'nın yalnızca babasını değil, Mualla'yı da karşısına almasına sebep olacaktır.

ALDATMAK BU AKŞAM VAR MI?

ATV kanalının resmi sitesinde yer alan yayın akışına göre Aldatmak dizisi bu akşam saat 20.00'da ekranlara gelecektir.