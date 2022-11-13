Aldatmak 9. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Aldatmak 9. bölüm fragmanı izle! Aldatmak yeni bölüm fragmanı İZLE!
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Ekranların beğenilen dizisi Aldatmak bugün 8. bölümü ile ATV'de olacak. Dizinin bitiminin ardından 9. bölüm fragmanı çıktı mı merak ediliyor. Peki, Aldatmak 9. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Aldatmak yeni bölüm fragmanı çıktı mı? Aldatmak yeni bölümde neler olacak? Aldatmak yeni bölüm fragmanı ne zaman yayınlanacak? İşte detaylar...
Aldatmak, Tims&B Productions imzalı, ilk bölümü 22 Eylül 2022 tarihinde yayımlanan, yönetmenliğini Murat Saraçoğlu'nun yaptığı, Yıldız Tunç'un senaryosunu kaleme aldığı, başrollerini Vahide Perçin, Ercan Kesal ve Mustafa Uğurlu'nun paylaştığı dram türündeki Türk televizyon dizisidir. Aldatmak 9. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Aldatmak yeni bölüm fragmanı çıktı mı? Aldatmak yeni bölümde neler olacak?
ALDATMAK 9. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?
Aldatmak 8. bölümünün ardından 9. bölüm fragmanının çıkması bekleniyordu. Aldatmak 9. bölüm fragmanı 13 Kasım Pazar günü izleyicileri ile buluştu. Aşağıda bulunan kısımdan Aldatmak 9. bölüm fragmanına ulaşabilirsiniz.
ALDATMAK 9. BÖLÜM FRAGMANI İZLE
ALDATMAK OYUNCU KADROSU
Vahide Perçin - Güzide Yenersoy
Ercan Kesal - Ali Sezai Okumuş
Mustafa Uğurlu - Tarık Yenersoy
Yusuf Çim - Ozan Yenersoy
Cem Bender - Oltan Kaşifoğlu
Caner Şahin - Tolga Kaşifoğlu
Feyza Sevil Güngör - Oylum Yenersoy
Asena Girişken - Yeşim Denizeren
Cem Sürgit - Ümit Özgüder
Meltem Baytok - Nazan Tokluca