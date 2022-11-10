Ekranların beğenilen dizisi Aldatmak bugün 8. bölümü ile ATV'de olacak. Dizinin bitiminin ardından 9. bölüm fragmanı çıktı mı merak ediliyor. Peki, Aldatmak 9. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Aldatmak yeni bölüm fragmanı çıktı mı? Aldatmak yeni bölümde neler olacak? Aldatmak yeni bölüm fragmanı ne zaman yayınlanacak? İşte detaylar...

Aldatmak, Tims&B Productions imzalı, ilk bölümü 22 Eylül 2022 tarihinde yayımlanan, yönetmenliğini Murat Saraçoğlu'nun yaptığı, Yıldız Tunç'un senaryosunu kaleme aldığı, başrollerini Vahide Perçin, Ercan Kesal ve Mustafa Uğurlu'nun paylaştığı dram türündeki Türk televizyon dizisidir. Aldatmak 9. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Aldatmak yeni bölüm fragmanı çıktı mı? Aldatmak yeni bölümde neler olacak?

ALDATMAK NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Aldatmak her Perşembe saat 20:00 'da ATV'de ekranlara geliyor.

ALDATMAK 9. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Aldatmak 8. bölümünün ardından 9. bölüm fragmanının çıkması bekleniyor. Henüz yeni bölüm fragmanı yayınlanmadı.

ALDATMAK 8. BÖLÜM FRAGMANI İZLE!

ALDATMAK SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Güzide hayatına yeniden başlıyor

Güzide, bir günde yerle bir olan hayatına yeniden başlamak için ilk adımı atıyor!

Sevdiklerinin ondan gizledikleri ile yüzleşen Güzide, Tarık'ın ağır cümlelerinin doğruluk payını sorgular. Oylum'un dava sürecinin sona ermesinin ardından Güzide beklenen hamleyi yapar ve Tarık'tan boşanmak için avukat tutar. Tarık'a ihanetinin bedelini ağır ödetmeye kararlıdır. Bu zorlu günlerde ailesinin yanı sıra destekçisi Sezai olur.

New York bileti bulununca yalanı ortaya çıkan ve annesiyle yüzleşmekten kaçan Oylum'u babası yeni yalanlarla kurtarır. Bunun sonucunda Oylum sırları yüzünden babasına ve onun yeni ailesine daha ılımlı yaklaşmaya mecbur kalır. Oylum davranışlarının hem annesiyle arasındaki duvarı güçlendirdiğinin hem de onu Tolga'dan uzaklaştırdığının farkında değildir.

Eve gelen belgelerle istifası ortaya çıkan Ozan, annesinin tavrına şaşırır. Babasından aldığı parayla rahatlamıştır ancak iyi niyetine güvendiği Oltan'ın asıl niyeti henüz ortaya çıkmamıştır.

Güzide, herkese karşı anlayışlı olmaya çalışırken sabrı yeterince sınandıktan sonra bile bu iyi niyetini korumayı başarabilecek midir?

ALDATMAK YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

"Söyle o Murat'ına boşanmayacağım"

Boşanmaktan vazgeçtiği için protokolü yırtıp atan Güzide, hafife aldığı Yeşim'le kolayca mücadele edebileceğini düşünse de rakibinin yalan söyleme kabiliyeti ve kurduğu oyunlar gittikçe daha çok canını sıkmaktadır.

Oylum, olanlardan sonra hala kendisine karşı soğuk davranan Tolga'nın gönlünü almak için harekete geçer. Ancak kendini affettirmesi gereken tek insan Tolga değildir. Kendi çıkarı için Oylum'u ateşe atan Tarık, Güzide'yle aralarının daha da açılmasına sebep olacaktır. New York yolculuğu öncesi her şeyi yoluna koymaya çalışan Oylum'un hayatında yeni dertler kendini belli etmeye başlamaktadır.

Ozan, beklenmedik kariyer fırsatı ile birlikte gelen maddi güçle özgüven tazeler. Ozan herkese kendini ispatladığını düşünürken, Güzide gerçek olamayacak kadar güzel bu habere şüpheyle yaklaşmaktadır.

Çıkmaza giren Tarık, son çare olarak Oltan'ın tavsiyesine uymaya karar verir.

Kızından darbe üstüne darbe yiyen Güzide, ister istemez kendisini sorgular. Bu sorgulama sonucunda etrafa karşı tavrı gözle görülür biçimde değişir. Güzide'deki değişim aile fertlerini bir hayli şaşırtır.

ALDATMAK OYUNCU KADROSU

Vahide Perçin - Güzide Yenersoy

Ercan Kesal - Ali Sezai Okumuş

Mustafa Uğurlu - Tarık Yenersoy

Yusuf Çim - Ozan Yenersoy

Cem Bender - Oltan Kaşifoğlu

Caner Şahin - Tolga Kaşifoğlu

Feyza Sevil Güngör - Oylum Yenersoy

Asena Girişken - Yeşim Denizeren

Cem Sürgit - Ümit Özgüder

Meltem Baytok - Nazan Tokluca