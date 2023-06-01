Aldatmak 34.bölüm fragmanı! Aldatmak yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Aldatmak yeni bölüm fragmanı izle!

Aldatmak dizisinin yeni bölüm fragmanı araştırılan konular arasında yer alıyor. ATV'nin sevilen dizisi Aldatmak yeni bölümleriyle adından söz ettirmeye devam ediyor. Peki, Aldatmak yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte detaylar...

ATV'nin sevilen dizisi Aldatmak yeni bölümleriyle seyirciyi ekrana kilitliyor. Aldatmak dizisinin yeni bölümü merak konusu oldu. Kullanıcılar tarafından, Aldatmak 34.bölüm fragmanı izle! Aldatmak yeni bölüm fragmanı! araştırılan konular arasında yer alıyor. İşte, Aldatmak yeni bölüm fragmanı izle!

ALDATMAK SON BÖLÜM NE OLDU?

Mualla'nın gerçek yüzünü göstermesiyle içine girdiği aileyi bir kez daha tanıyan Oylum, bu kavganın sürpriz bir misafir tarafından bölünmesiyle kayınvalidesine karşı cesaretlenir. Behram'ın desteği Oylum'u sakinleştirirken Mualla'nın karanlık yüzü Güzide'yi bir çıkmaza sokmak üzeredir.

Sezai'nin itirafı, Güzide'nin huzursuzlanmasına sebep olur. Oltan'ın bilgisayarını karıştırırken yakalanan Zeliş, durumu kurtarmayı başarır. Ancak, yaşadığı rahatlamanın geçici olduğundan habersizdir. Ozan'ın Zeliş'i kurtarmak için büyük bir risk alması gerekir.

ALDATMAK 34.BÖLÜM FRAGMANI!

Aldatmak yeni bölüm fragmanı araştırılan konular arasında yer alıyor. ATV'nin sevilen dizisi Aldatmak son bölümüyle seyirciyi ekrana kilitledi. Aldatmak dizisinin yeni bölümü merak konusu oldu. Aldatmak 34.bölüm fragmanı henüz yayınlanmamıştır. Dizinin yeni bölüm fragmanı yayınlandığında haberimizin içerisinde yer alacaktır.