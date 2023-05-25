Aldatmak 33.bölüm fragmanı! Aldatmak yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Aldatmak yeni bölüm fragmanı izle!

ATV'nin sevilen dizisi Aldatmak yeni bölümleriyle seyirciyi ekrana kilitliyor. Aldatmak dizisinin yeni bölümü merak konusu oldu. Kullanıcılar tarafından, Aldatmak 33.bölüm fragmanı izle! Aldatmak yeni bölüm fragmanı! araştırılan konular arasında yer alıyor. İşte, Aldatmak yeni bölüm fragmanı izle!

ALDATMAK SON BÖLÜM NE OLDU?

Oylum'un geleceği için ailecek planladıkları oyun beklenmedik sonuçlar doğurur. Annesi tarafından her koşulda korunan ve sahiplenilen Oylum, kendini hayatının en önemli kararının eşiğinde bulur. Tarık kızının durumunu fırsat bilip Güzide'ye ve ailesine daha yakın olmaya çalışır. Tarık'ın Güzide'nin etrafındaki varlığı her ne kadar Sezai'yi rahatsız etse de durumu anlayışla karşılamaya çalışır.

Ailevi durumlarından dolayı aşkını kaybeden Ozan ne olursa olsun Zeliş'ten vazgeçmez. Zeliş ise Ozan'ı hala sevmesine rağmen ondan uzak durmaya kararlıdır. Selin ile geleceğe dair büyük bir adım atan Tolga işin ciddiyetinin farkına varsa da gerçekleri itiraf etmeye cesaret edemez, çünkü kırmaktan çekindiği insanların sayısı gittikçe artmaktadır.

ALDATMAK 33.BÖLÜM FRAGMANI!

Aldatmak yeni bölüm fragmanı araştırılan konular arasında yer alıyor. ATV'nin sevilen dizisi Aldatmak son bölümüyle seyirciyi ekrana kilitledi. Aldatmak dizisinin yeni bölümü merak konusu oldu. Aldatmak 33.bölüm fragmanı henüz yayınlanmamıştır. Dizinin yeni bölüm fragmanı yayınlandığında haberimizin içerisinde yer alacaktır.