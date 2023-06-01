Aldatmak 33.bölüm CANLI İZLE! 1 Haziran Aldatmak yeni bölüm İZLE! Aldatmak dizisi yeni bölüm CANLI YAYIN!

Aldatmak 33.bölüm İZLE! Başrolünde Vahide Perçin, Ercan Kesal, Mustafa Uğurlu, Yusuf Çim gibi isimlerin yer aldığı Aldatmak ATV ekranlarında seyirciyle buluşuyor. Konusu ve oyuncu kadrosuyla dikkat çeken Aldatmak'nın yeni bölümü merak uyandırdı. Aldatmak dizisi CANLI İZLE! Aldatmak yeni bölüm İZLE! izleyiciler tarafından aratılan konular arasında yer alıyor. Aldatmak dizisinin 33. bölümü merak konusu oldu. İşte, Aldatmak yeni bölüm canlı izleme linki!

ALDATMAK SON BÖLÜM NE OLDU?

Oylum'un geleceği için ailecek planladıkları oyun beklenmedik sonuçlar doğurur. Annesi tarafından her koşulda korunan ve sahiplenilen Oylum, kendini hayatının en önemli kararının eşiğinde bulur. Tarık kızının durumunu fırsat bilip Güzide'ye ve ailesine daha yakın olmaya çalışır. Tarık'ın Güzide'nin etrafındaki varlığı her ne kadar Sezai'yi rahatsız etse de durumu anlayışla karşılamaya çalışır.

Ailevi durumlarından dolayı aşkını kaybeden Ozan ne olursa olsun Zeliş'ten vazgeçmez. Zeliş ise Ozan'ı hala sevmesine rağmen ondan uzak durmaya kararlıdır. Selin ile geleceğe dair büyük bir adım atan Tolga işin ciddiyetinin farkına varsa da gerçekleri itiraf etmeye cesaret edemez, çünkü kırmaktan çekindiği insanların sayısı gittikçe artmaktadır.

ALDATMAK 33.BÖLÜMÜ CANLI İZLE!

Aldatmak dizisinin yeni bölüm izleme linki araştırılıyor. Aldatmak dizisi yeni bölümü ATV ekranlarında canlı olarak yayınlanmaktadır.