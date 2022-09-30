ATV'nin sevilen dizisi Aldatmak'ın bugün 2. bölümü yayınlandı. 2. bölümün ardından dizinin 3. bölüm fragmanı çıktı mı merak ediliyor. Peki, Aldatmak 3. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Aldatmak 2. bölümde neler oldu? Aldatmak yeni fragman ne zaman çıkacak? Aldatmak yeni bölüm fragmanı ne zaman yayınlanacak? İşte detaylar...

Aldatmak, Tims&B Productions imzalı, ilk bölümü 22 Eylül 2022 tarihinde yayımlanan, yönetmenliğini Murat Saraçoğlu'nun yaptığı, Yıldız Tunç'un senaryosunu kaleme aldığı, başrollerini Vahide Perçin, Ercan Kesal ve Mustafa Uğurlu'nun paylaştığı dram türündeki Türk televizyon dizisidir. Aldatmak 3. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Aldatmak 2. bölümde neler oldu? Aldatmak yeni fragman ne zaman çıkacak?

ALDATMAK NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ GÜN?

Aldatmak dizisi her hafta Perşembe günü saat 20:00 'da ATV'de ekranlara geliyor.

ALDATMAK 3. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Dizinin 2. bölümünün ardından 3. bölüm fragmanı yayınlandı.

ALDATMAK 3. BÖLÜM FRAGMANI İZLE!

ALDATMAK SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

"Ölümlü kaza olması sebebiyle sanık Oylum Yenersoy'un tutuklu yargılanmasını talep ediyoruz"

Tarık'ın yaşadığı ikili hayatın ortaya çıkması herkesi şoke etmiştir. Uğradığı ihaneti sindirmeye çalışan Güzide, ansızın gelen bir telefonla bir kez daha sarsılır. Okulu için Amsterdam'a gittiğini sandığı kızı Oylum, Ankara'da bir kazaya karışmıştır. Aklında bir sürü soru işaretiyle yola çıkan Güzide, Tarık'tan göremediği desteği eski bir dostundan görür.

Tim'in Oylum'u olay yerinde bırakıp kaçması, Oylum'u suçlu konuma düşürür. Nüfuzlu bir aileden gelen Tim, gerçekler ortaya çıkmadan önce yurt dışına kaçabilmek için uğraşmaktadır. Ancak Güzide, kızının işlemediği bir cinayetten hüküm giymemesi için elinden geleni yapacaktır.

Oltan'ın emaneti olan parayı kaybeden Ozan, yanlışını telafi etmeye çalışırken hata üstüne hata yapar. Nitekim dolandırılmasına neden olan olayın arka planında yaşananların açığa çıkması, Ozan'ı daha öfkeli bir hale getirecektir.

Ailesi için ilmek ilmek kurduğu düzen yıkılan Güzide, herkesin yardımına koşmaya çalışır. Bu belki de hayatının en büyük sınavı olacaktır.

ALDATMAK KONUSU NE?

Güzide, saygıdeğer bir aile mahkemesi hakimidir. Pek çok evliliği yıkımdan kurtarmış, birçok çocuğun hak ettikleri şefkat ve sevgiyi görmesini sağlamış, her zaman adaletin yanında olmuş dürüst ve prensipli bir kadındır. Kocası ve iki çocuğuyla örnek bir aile olduklarını, onurlu bir hayat yaşadıklarını, evliliklerinin bundan sonrasının alışılmış bir sevgi, mutluluk ve huzur içinde geçeceğini sanmaktadır. Bir gün Güzide'nin tesadüfen çektiği bir ilmek çorap söküğü gibi ilerler ve mutlu sandığı ailesinin sıcak bir yuva değil, kumdan bir kale olduğunu anlamaya başlar.

ALDATMAK OYUNCU KADROSU

Vahide Perçin - Güzide Yenersoy

Ercan Kesal - Ali Sezai Okumuş

Mustafa Uğurlu - Tarık Yenersoy

Yusuf Çim - Ozan Yenersoy

Cem Bender - Oltan Kaşifoğlu

Caner Şahin - Tolga Kaşifoğlu

Feyza Sevil Güngör - Oylum Yenersoy

Asena Girişken - Yeşim Denizeren

Cem Sürgit - Ümit Özgüder

Meltem Baytok - Nazan Tokluca