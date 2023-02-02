Ekranların beğenilen dizisi Aldatmak bugün 19. bölümü ile ATV'de olacak. Dizinin bitiminin ardından 20. bölüm fragmanı çıktı mı merak ediliyor. Peki, Aldatmak 20. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Aldatmak yeni bölüm fragmanı çıktı mı? Aldatmak yeni bölümde neler olacak? Aldatmak yeni bölüm fragmanı ne zaman yayınlanacak? İşte detaylar...

Aldatmak, Tims&B Productions imzalı, ilk bölümü 22 Eylül 2022 tarihinde yayımlanan, yönetmenliğini Murat Saraçoğlu'nun yaptığı, Yıldız Tunç'un senaryosunu kaleme aldığı, başrollerini Vahide Perçin, Ercan Kesal ve Mustafa Uğurlu'nun paylaştığı dram türündeki Türk televizyon dizisidir. Aldatmak 20. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Aldatmak yeni bölüm fragmanı çıktı mı? Aldatmak yeni bölümde neler olacak?

ALDATMAK NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Aldatmak her Perşembe saat 20:00 'da ATV'de ekranlara geliyor.

ALDATMAK 20. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Aldatmak 19. bölümünün ardından 20. bölüm fragmanının çıkması bekleniyor. Henüz yeni bölüm fragmanı yayınlanmadı.

ALDATMAK SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Tarık'a karşı birlik olma vakti

Tarık'ın acımasız yönüyle bir kez daha karşılaşan Güzide, kariyerine son veren depremin artçıları ile mücadele etmek zorundadır. Bu süreçte Güzide'nin gözleri en çok Sezai'yi arasa da Ozan'ın son müdahalesi yüzünden Sezai'yle aralarına giren mesafenin farkında değildir.

Oylum ve Ozan, Elmas ile işbirliği yapar ve babalarına karşı harekete geçer. Tarık'ın kendini koruma hamlelerini savuşturmak için ondan birkaç adım önde olması gerektiğini bilen Elmas'ın büyük bir planı vardır.

Girdiği yeni işte casusluk faaliyetlerini sürdüren Ozan, Oylum'a bir itirafta bulunurken Oylum, Ozan ve Selin'in arasını yapmak için bir etkinlik organize eder. Etkinlik gecesi ne Oylum ne de Selin yaşayacakları büyük hayal kırıklıklarından haberdardır.

Hem nişanlısından taraf olması hem de babasından vazgeçememesi, Tolga'yı bir çıkmaza itmiştir. Ancak Behram'ın bir hamlesi, Tolga'yı köşeye sıkıştırır. Yeni nişanlanmış olan çiftin ilişkisi tüm zorlukları aşacak kadar güçlü müdür?

Aldatmak'ın 18. bölümünde Tarık'a karşı oluşan birlik güçlenirken, güven problemleri bu birliğin içine sızabilecek midir?

ALDATMAK YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

"Bizim bir kızımız var Murat! Adı Melis..."

Tarık radikal hamlesiyle Güzide ve çocuklarının beş parasız ortada kalmalarına sebep olur. Bu çaresiz ortamda, Güzideler'in yardımına Behram koşar. Güzide böylelikle Tarık'ın onun kuyusunu kazmaya uzun zaman önce başladığını fark eder.

Tarık'ın geçmişinden gelen misafir Yeşim'den önce Tarık'ın kendisiyle birlikte olduğunu iddia eder. Üstelik bu davetsiz misafirin yanında Öykü yaşlarında bir kız çocuğu da vardır.

Güzide'nin evine yerleşen Yeşim zafer kazandığını düşünse de Tarık'la mutlu olamayacağını anlaması uzun sürmez. Bununla birlikte geçmişten gelen bir tehdit yüzünden Yeşim yeniden Tarık'ın arkasından iş çevirmeye başlar.

Hem iş hem de özel hayatında diken üstünde olan Ozan, bir yandan Oltan'a karşı intikam planını uygularken diğer yandan ailesini evinden eden babasıyla yüzleşir. Elmas'ın da desteğiyle, bu yüzleşmenin Tarık için sonuçları ağır olur.

Tolga cephesinde yaşadığı yıkımı atlatamayan Oylum, içini dayısına döker. Güzide sürekli yardımlarına koşan Behram'ın Oylum'a olan ilgisini fark eder. Oylum'dan kolay kolay vazgeçmeye niyeti olmayan Tolga ise onu bekleyen büyük tehlikeden habersizdir.

ALDATMAK OYUNCU KADROSU

Vahide Perçin - Güzide Yenersoy

Ercan Kesal - Ali Sezai Okumuş

Mustafa Uğurlu - Tarık Yenersoy

Yusuf Çim - Ozan Yenersoy

Cem Bender - Oltan Kaşifoğlu

Caner Şahin - Tolga Kaşifoğlu

Feyza Sevil Güngör - Oylum Yenersoy

Asena Girişken - Yeşim Denizeren

Cem Sürgit - Ümit Özgüder

Meltem Baytok - Nazan Tokluca