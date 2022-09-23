ATV'nin sevilen dizisi Aldatmak'ın bugün 1. bölümü yayınlandı. 1. bölümün ardından dizinin 2. bölüm fragmanı çıktı mı merak ediliyor. Peki, Aldatmak 2. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Aldatmak 1. bölümde neler oldu? Aldatmak yeni fragman ne zaman çıkacak? Aldatmak yeni bölüm fragmanı ne zaman yayınlanacak? İşte detaylar...

Aldatmak, Tims&B Productions imzalı, ilk bölümü 22 Eylül 2022 tarihinde yayımlanan, yönetmenliğini Murat Saraçoğlu'nun yaptığı, Yıldız Tunç'un senaryosunu kaleme aldığı, başrollerini Vahide Perçin, Ercan Kesal ve Mustafa Uğurlu'nun paylaştığı dram türündeki Türk televizyon dizisidir. Aldatmak 2. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Aldatmak 1. bölümde neler oldu? Aldatmak yeni fragman ne zaman çıkacak?

ALDATMAK NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Dizinin ilk bölümü 23 Eylül Cuma ekranlara gelecek. Dizi ATV'de yayınlanıyor.

ALDATMAK 2. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Dizinin 1. bölümünün ardından 2. bölüm fragmanının yayınlanması bekleniyor. Henüz yeni bölüm fragmanı çıkmadı.

ALDATMAK 1. BÖLÜM FRAGMANI İZLE!

ALDATMAK KONUSU NE?

Güzide, saygıdeğer bir aile mahkemesi hakimidir. Pek çok evliliği yıkımdan kurtarmış, birçok çocuğun hak ettikleri şefkat ve sevgiyi görmesini sağlamış, her zaman adaletin yanında olmuş dürüst ve prensipli bir kadındır. Kocası ve iki çocuğuyla örnek bir aile olduklarını, onurlu bir hayat yaşadıklarını, evliliklerinin bundan sonrasının alışılmış bir sevgi, mutluluk ve huzur içinde geçeceğini sanmaktadır. Bir gün Güzide'nin tesadüfen çektiği bir ilmek çorap söküğü gibi ilerler ve mutlu sandığı ailesinin sıcak bir yuva değil, kumdan bir kale olduğunu anlamaya başlar.

ALDATMAK OYUNCU KADROSU

Vahide Perçin - Güzide Yenersoy

Ercan Kesal - Ali Sezai Okumuş

Mustafa Uğurlu - Tarık Yenersoy

Yusuf Çim - Ozan Yenersoy

Cem Bender - Oltan Kaşifoğlu

Caner Şahin - Tolga Kaşifoğlu

Feyza Sevil Güngör - Oylum Yenersoy

Asena Girişken - Yeşim Denizeren

Cem Sürgit - Ümit Özgüder

Meltem Baytok - Nazan Tokluca