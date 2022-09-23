Aldatmak 2. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Aldatmak 1. bölümde neler oldu? Aldatmak yeni fragman ne zaman çıkacak?
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ATV'nin sevilen dizisi Aldatmak'ın bugün 1. bölümü yayınlandı. 1. bölümün ardından dizinin 2. bölüm fragmanı çıktı mı merak ediliyor. Peki, Aldatmak 2. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Aldatmak 1. bölümde neler oldu? Aldatmak yeni fragman ne zaman çıkacak? Aldatmak yeni bölüm fragmanı ne zaman yayınlanacak? İşte detaylar...
Aldatmak, Tims&B Productions imzalı, ilk bölümü 22 Eylül 2022 tarihinde yayımlanan, yönetmenliğini Murat Saraçoğlu'nun yaptığı, Yıldız Tunç'un senaryosunu kaleme aldığı, başrollerini Vahide Perçin, Ercan Kesal ve Mustafa Uğurlu'nun paylaştığı dram türündeki Türk televizyon dizisidir. Aldatmak 2. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Aldatmak 1. bölümde neler oldu? Aldatmak yeni fragman ne zaman çıkacak?
Dizinin ilk bölümü 23 Eylül Cuma ekranlara gelecek. Dizi ATV'de yayınlanıyor.
Dizinin 1. bölümünün ardından 2. bölüm fragmanının yayınlanması bekleniyor. Henüz yeni bölüm fragmanı çıkmadı.
ALDATMAK 1. BÖLÜM FRAGMANI İZLE!
Güzide, saygıdeğer bir aile mahkemesi hakimidir. Pek çok evliliği yıkımdan kurtarmış, birçok çocuğun hak ettikleri şefkat ve sevgiyi görmesini sağlamış, her zaman adaletin yanında olmuş dürüst ve prensipli bir kadındır. Kocası ve iki çocuğuyla örnek bir aile olduklarını, onurlu bir hayat yaşadıklarını, evliliklerinin bundan sonrasının alışılmış bir sevgi, mutluluk ve huzur içinde geçeceğini sanmaktadır. Bir gün Güzide'nin tesadüfen çektiği bir ilmek çorap söküğü gibi ilerler ve mutlu sandığı ailesinin sıcak bir yuva değil, kumdan bir kale olduğunu anlamaya başlar.
Vahide Perçin - Güzide Yenersoy
Ercan Kesal - Ali Sezai Okumuş
Mustafa Uğurlu - Tarık Yenersoy
Yusuf Çim - Ozan Yenersoy
Cem Bender - Oltan Kaşifoğlu
Caner Şahin - Tolga Kaşifoğlu
Feyza Sevil Güngör - Oylum Yenersoy
Asena Girişken - Yeşim Denizeren
Cem Sürgit - Ümit Özgüder
Meltem Baytok - Nazan Tokluca