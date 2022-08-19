Galatasaray, Fransa Ligi'nden sürpriz bir oyuncu transferi yapmaya hazırlanıyor. Sarı-Kırmızılılar, Lig 2 takımlarından Bordeaux'da forma giyen 26 yaşındaki hücum oyuncusu Alberth Elis ile ilgileniyor. Peki, Alberth Elis kimdir? Alberth Elis kaç yaşında mevkisi ne?

Galatasaray, Fransa Ligi'nden sürpriz bir oyuncu transferi yapmaya hazırlanıyor. Sarı-Kırmızılılar, Lig 2 takımlarından Bordeaux'da forma giyen 26 yaşındaki hücum oyuncusu Alberth Elis ile ilgileniyor. Peki, Alberth Elis kimdir? Alberth Elis kaç yaşında mevkisi ne? Belotti konusunda bir türlü yol alamayan yöneticiler, Honduraslı yıldız ve Bordeaux'la masaya oturdu. Peki, Alberth Elis kimdir? Alberth Elis kaç yaşında mevkisi ne? Hangi takımlarda oynadı?

ALBERTH ELİS KİMDİR?

Doğum tarihi: 12 Şubat 1996

(26 yaşında),

Tela, Honduras

Alberth Elis (d. 12 Şubat 1996),

Honduraslı millî futbolcudur. CD Olimpia'da oynuyor.