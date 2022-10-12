Erling Haaland'ın kuzeni attığı gollerle futbol severlerin ilgisini topladı. Vatandaşlar, Erling Haaland'ın kuzeni kimdir merak ediyor. Peki, Albert Tjaland kimdir, kaç yaşında, nereli, hangi takımda oynuyor? Haaland'ın kuzeni Albert Tjaland'ın boyu kaç, kilosu kaç, burcu ne, forma numarası kaç, hangi mevkide oynuyor? İşte detaylar...

Albert Braut Tjåland, Molde FK takımında forvet olarak oynayan Norveçli bir futbolcudur. Albert Tjaland kimdir? Haaland'ın kuzeni Albert Tjaland kimdir, kaç yaşında, nereli, hangi takımda ve hangi mevkide oynuyor? Hayatı ve biyografisi hakkında bilgiler sizlerle...

ERLİNG HAALAND'IN KUZENİ KİMDİR?

Erling Haaland'ın kuzeni Albert Tjaland, Molde takımında oynuyor.

ALBERT TJALAND KİMDİR?

Albert Braut Tjåland (d. 11 Şubat 2004), Molde FK takımında forvet pozisyonunda görev yapan Norveçli futbolcudur.

Albert Tjåland doğum tarihi : 11 Şubat 2004

11 Şubat 2004 Albert Tjåland kaç yaşında : 18 yaşında

18 yaşında Albert Tjåland nereli : Norveç

Norveç Albert Tjåland hangi takımda oynuyor : Molde FK

Molde FK Albert Tjåland mevkisi ne : Forvet

Forvet Albert Tjåland boyu kaç : 1.85 metre

1.85 metre Albert Tjåland forma numarası : 90

Kulüp kariyeri:

Tjåland, 13 yaşından 19 yaşına kadar oynadığı Bryne saflarında yer aldı.

Norveç üçüncü ligindeki ilk maçına 19 Ekim 2019'da Bryne 2 formasıyla çıktı ve kendi sahasında Viking 2'ye 7-2 yenildikleri maçın yerine oyuna girdi.

Genç takımlardaki gol sayısından etkilenerek, birkaç kez A takımla antrenman yaptı ve sonunda 2 Mart 2020'de Egersunds'a karşı bir hazırlık maçında onlarla ilk maçına çıktı.

Bryne gençliği ile 48 maçta toplam 69 gol attıktan sonra 2020 yazında Molde'ye transfer oldu.

Molde'deyken, hem Bryne hem de Molde genç takımları için etkileyici sayıda gol attığı için birçok medya kuruluşu tarafından fark edildi (13 yaş altı Bryne için ilk maçından bu yana maç başına birden fazla gol).

Sonunda Molde formasıyla ilk profesyonel maçına 25 Temmuz 2021'de çıktı ve Norveç Kupası'nda deplasmanda Spjelkavik IL'ye karşı 4-1 kazanılan maçın yerine oyuna girdi. 83. dakikada Datro Fofana'nın yerine oyuna girerek ilk golünü ancak birkaç dakika sonra attı.

Kişisel hayatı:

Tjåland, Manchester City için oynayan profesyonel futbolcu Erling Haaland ve Strømsgodset için oynayan Jonatan Braut Brunes ile anne tarafından kuzenler.