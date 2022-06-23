Vadim Zimin kimdir merak ediliyor. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in nükleer çantasını taşıyan, eski Rus Albay Vadim Zimin evinde saldırıya uğradı. Peki, Albay Vadim Zimin kimdir? Vadim Zimin neden öldü? İşte detaylar...

ALBAY VADİM ZİMİN KİMDİR?

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, nükleer kodların bulunduğu evrak çantasını taşımakla görevli eski Albay Vadim Zimin evinde başından vurulmuş halde bulundu. Hastaneye kaldırılan Zimin'in durumunun ağır olduğu bilgisi edinildi. Kaynaklar tarafından verilen ayrı bir bilgilendirmede ise Zimin'in, Başkan Putin'in en güvendiği isim olduğu söylendi.

Rusya Federal Güvenlik Servisi'nde uzun yıllardır görev alan Zimin, Putin'e yurt içi ve yurt dışı seyahatlerinde sık sık eşlik ediyordu. Kaynaklardan edinilen bilgilerde ise Zimin'in, Putin'in en güvendiği isim olduğu aktarıldı.

Öte yandan Vadim Zimin bir süredir rüşvet aldığı gerekçesi üzerine ev hapsinde tutuluyordu.

Haberler.com - Gündem