Alaves nerenin takımı? Beşiktaş hazırlık maçında Alaves ile bugün karşı karşıya gelecek. Maç öncesi taraftarlar Alaves nerenin takımı? Alaves hangi ülkenin takımı? merak etti. İşte detaylar...

ALAVES NERENİN TAKIMI?



Deportivo Alaves yaygın ismiyle Alaves İspanya'da La Liga'da mücadele eden bir futbol kulübüdür. Bask bölgesinin bir takımı olan Alaves maçlarını Estadio Mendizorroza'da oynar.

BEŞİKTAŞ MAÇI HANGİ KANALDA?

Beşiktaş - Alaves maçı Spor Smart'tan canlı olarak yayınlanacaktır.

BEŞİKTAŞ - ALAVES MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Beşiktaş - Alaves, Hazırlık maçı, 26-07-2022 Salı günü saat 20.00'de oynanacak.

BEŞİKTAŞ - ALAVES MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Beşiktaş - Alaves maçı, Valencia'da, Estadio Camilo Cano La Nucia Stadyumu'nda oynanacak.