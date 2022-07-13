Alassane Plea kimdir? Alassane Plea kaç yaşında, mevkiisi ne, hangi takımlarda oynadı?
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Galatasaray kenar oyuncu takviyesi için rotasını İskoçya'ya çevirdi. Rangers'ın İngiliz yıldızı Alassane Plea için görüşmelere başladı. Alassane Plea kaç yaşında, mevkiisi ne, hangi takımlarda oynadı? Alassane Plea kimdir?
Galatasaray'da hücum hattına transfer çalışmaları sürerken sürpriz bir isim daha gündeme geldi. Gelişme sonrası, Alassane Plea kimdir? Alassane Plea kaç yaşında, mevkiisi ne, hangi takımlarda oynadı?
ALASSANE PLEA KİMDİR?
Doğum tarihi: 10 Mart 1993
29 yaşında
Lille, Fransa
Boy: 1,81 m
Alassane Alexandre Pléa (d. 10 Mart 1993), forvet pozisyonunda görev yapan Fransız futbolcudur. Borussia Mönchengladbach'da forma giymektedir.
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