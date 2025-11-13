Alassane Ndao ne kadar ceza verildi? Alassane Ndao kaç maç ceza aldı?

2025 yılında Türk futbolunda gündemi sarsan bahis soruşturması kapsamında birçok oyuncu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) tarafından cezalandırıldı. Bu disiplin dalgasının en dikkat çeken isimlerinden biri de Konya spor'un Senegalli kanat oyuncusu Alassane Ndao oldu. Peki, Alassane Ndao kaç maç ceza aldı? Alassane Ndao ne ceza verildi?

ALASSANE NDAO KAÇ MAÇ CEZA ALDI?

Bu başlık altında merak edilen: Ndao'nun kaç maçlık bir ceza aldığıdır. Ancak mevcut resmi açıklamalarda "kaç maç ceza" ifadesiyle verilen bir karar sayısı net biçimde belirtilmemiştir.

Araştırmalarda şunlar görülmektedir:

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından yapılan açıklamada, Süper Lig ve 1. Lig'de bahis oynadığı tespit edilen 102 futbolcunun Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) tarafından cezalandırıldığı duyurulmuştur.

Bu bağlamda Ndao da yer almıştır.

Ancak Ndao'ya verilen cezanın "kaç maçlık" olduğu bilgisi gazete ve federasyon açıklamalarında maç sayısı üzerinden değil, "12?ay hak mahrumiyeti" şeklinde yer almaktadır.

Dolayısıyla "kaç?maç" ifadesini kullanmak yerine cezanın zaman boyutunu (ay cinsinden) değerlendirmek daha doğru olacaktır.

ALASSANE NDAO NE CEZA VERİLDİ?

Bu başlıkta Ndao'ya uygulanan disiplin cezasının ne olduğu, hangi maddeler uyarınca verildiği ve ne kadar süreyle hak mahrumiyeti içerdiği üzerinde duracağız.

Bahis eylemi nedeniyle Ndao, Futbol Disiplin Talimatı'nın (FDT) 57/2.?maddesi uyarınca PFDK'ya sevk edilmiştir. Bu madde, müsabaka veya spor faaliyetlerine ilişkin doğrudan ya da dolaylı bahis oynayan oyunculara yönelik yaptırımları düzenlemektedir.

Yapılan açıklamalara göre, Ndao'ya takdiren 12?ay hak mahrumiyeti cezası verilmiştir.

Ndao listeye "bahis oynadığı tespit edilen futbolcular" arasında tek yabancı oyuncu olarak girmiştir.

Sonuç olarak "ne ceza verildi?" sorusunun yanıtı net olarak: Ndao'ya 12?ay hak mahrumiyeti verilmiş; maç sayısı üzerinden değil süre üzerinden cezalandırılmıştır.

ALASSANE NADO NE KADAR CEZA ALDI?

Bu başlıkla birlikte cezanın süresi ve kapsamını netleştiriyoruz.

Cezanın süresi: 12?ay hak mahrumiyeti

Uygulama yapılan Talimat: FDT 57/2

Bahis eylemi nedeniyle uygulanmıştır

Kulübü: Konyaspor

Not: Maç sayısı olarak verilmiş bir yaptırım metninde yer almamaktadır, süre temel verilmiştir.

Bu nedenle "ne kadar ceza aldı?" sorusunun doğrudan yanıtı: 12?ay boyunca müsabakalardan ve haklardan mahrum edilmiştir.

ALASSANE NDAO KİMDİR?

Alassane Ndao Senegalli profesyonel futbolcu olarak bilinir. Türkiye'de Konyaspor forması giyen Ndao, kanat mevkisinde görev almaktadır. Ocak?2024'te Konyaspor'a transfer olmuş, önceki kariyerinde ise Fatih Karagümrük ve Antalyaspor gibi kulüplerde forma giymiştir. Türkiye'de dikkat çeken bir diğer yönü de, Konya'da en fazla gelir vergisi ödeyenler arasında yer almasıdır.