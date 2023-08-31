Alaşehir'de şehit ailesini mutlu eden açılış Atıl bir vaziyetteki 32 bin metrekarelik alanı düzenleyen Alaşehir Belediyesi, yenilenen alana şehit Onur Ramazan Bayram'ın adını verdi Alaşehir'de bu sene 5'incisi gerçekleştirilen Uluslararası Üzüm Festivali etkinlikleri 2020 yılında Ağrı'da...

Alaşehir'de şehit ailesini mutlu eden açılış

Atıl bir vaziyetteki 32 bin metrekarelik alanı düzenleyen Alaşehir Belediyesi, yenilenen alana şehit Onur Ramazan Bayram'ın adını verdi

MANİSA - Alaşehir'de bu sene 5'incisi gerçekleştirilen Uluslararası Üzüm Festivali etkinlikleri 2020 yılında Ağrı'da düşen keşif uçağında şehit olan polis memuru Onur Ramazan Bayram'ın adının verildiği ve daha öncesinde atıl bir vaziyette bulunan 32 bin metrekarelik içinde yeşil alanlar, oyun alanları, kafeler, yürüyüş yollarının olduğu dinlenme alanının açılışıyla başladı.

Alaşehir merkezde uzun yıllardır atıl bir vaziyette duran tren yolu kenarındaki Devlet Demiryollarına ait 32 bin metrekarelik alan Alaşehir Belediyesi tarafından bir protokolle kiralanarak Alaşehirlilerin hizmetine sunuldu. İçinde oyun alanları, yeşil alanlar, yürüyüş yolları, kafeler, kaykay ve paten pistlerinin olduğu alanın adına da 2020 yılında geçici görevli olarak gittiği Ağrı'da düşen keşif uçağında şehit olan polis memuru Onur Ramazan Bayram'ın adı verildi. Alanın açılışına Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu, şehidin annesi Semra, Babası Nail, kardeşi Cenap Bayram, sivil toplum örgütleri ve vatandaşlar katıldı.

Açılışta şehit adına lokma döktürülürken, Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu, şehidin annesi Semra ve babası Nail Bayram, parkı gezerek vatandaşlara şeker dağıttı.

"Şehidimizin anne babası bizim de anne babamız"

Alaşehir'e kazandırılan yeşil alanın açılışında konuşan Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu, "Alanımızda her biri 150'şer metrekare olan üç adet kafeterya olacak. Sizlere düşen görev bu tesise sahip çıkmak. İleriki zamanlar içerisinde basketbol, voleybol ve mini bir halı sahamız olacak. Çocuklarımızın paten yapabilecekleri bir alan olacak. Burası Alaşehir'imize çok yakışacak. Emeği geçen başta belediye personellerimiz olmak üzere, herkese teşekkür ediyorum. Bu alana adını verdiğimiz şehit annesi, babası ve kardeşi bizleri yalnız bırakmadı. Artık onlar bizim annemiz, babamız. Onlarla gurur duyuyoruz. Bu alanın hepimize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum." dedi.

"Oğlumun ismi ebediyete kadar yaşayacak"

Şehit babası Nail Bayram ise, "Belediye başkanımızın yapmış olduğu, eski atıl bir yeri güzel bir alana çevirmesi ve oğlumun ismini yaşatması bizi çok mutlu etti. Başkanımız Ahmet Öküzcüoğlu ve tüm çalışanlarına teşekkür ederiz. Oğlumuzun ismi ebediyete kadar yaşayacak. Çok mutluyuz." diye konuştu.

Parkın açılışına katılan çocuklar oyuncaklar da oynarken, dağıtılan lokmalardan alan vatandaşlar yeşil alanlarda oturarak piknik yaptı ve yeşil alan için Alaşehir Belediyesine teşekkür etti.