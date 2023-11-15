Alaşehir'de otomobil şarampole yuvarlandı: 5 yaralı

MANİSA'nın Alaşehir ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kazada otomobilin şarampole yuvarlanması sonucu 3'ü çocuk 5 kişi yaralandı.

Kaza, Alaşehir-Salihli karayolu Piyadeler mevkiinde saat 08.00 sıralarında meydana geldi. R.A. (32) yönetimindeki 45 AFF 726 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle şarampole yuvarlandı. İhbarla kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sürücü R.A. ile otomobildeki B.E. (30), F.A. (12), Ç.E. (7), P.E. (6) ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Alaşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenilirken, jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.