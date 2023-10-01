Alaşehir'de Otomobil Kazası: Elektrikli Motosiklet Sürücüsü Hayatını Kaybetti

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde seyir halindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce park halindeki bir araca, ardından da seyir halindeki elektrikli motosiklete çarptı. Kazada elektrikli motosiklet sürücüsü olay yerinde hayatını kaybetti.

Önce park halindeki araca sonra elektrikli motosiklete çarptı: 1 ölü

MANİSA - Manisa'nın Alaşehir ilçesinde seyir halindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce park halindeki başka bir araca ardından da seyir halindeki elektrikli motosiklete çarptı. Kazada elektrikli motosiklet sürücüsü olay yerinde hayatını kaybetti.

Manisa'nın Alaşehir ilçesi, Baklacı Mahallesi'nde saat 01.30 sıralarında H.A. yönetimindeki 45 KB 2906 plakalı otomobili ile Kula yönüne giderken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce park halindeki R.D. ait olan 45 RA 2441plakalı araca çarptı. Daha sonra Kula yönünden Alaşehir yönüne giden Süleyman Demir yönetimindeki elektrikli motosiklete çarptı. Kazada elektrikli motosiklet sürücüsü Süleyman Demir olay yerinde hayatını kaybetti. Jandarma kaza ile ilgili soruşturmayı sürdürüyor.