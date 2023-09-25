Alarmları kurun! Arda Güler'in ilk maçına çıkmasına saatler kaldı

Derbide Atletico Madrid'e 3-1 kaybeden Real Madrid, Las Palmas karşılaşması için antrenmanlarına devam ediyor. Milli oyuncumuz Arda Güler, antrenmanın tamamında takımla birlikte çalıştı. Bu karşılaşmada Arda Güler, teknik direktör Ancelotti'nin süre vermesi halinde ilk kez sahne alabilir.