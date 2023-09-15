Alarm verildi! Sivrisinek kaynaklı Dang hummasında ölü sayısı 778'e yükseldi

Bangladeş'te sivrisinek kaynaklı Dang hummasıyla mücadele sürüyor. 2 bin 663 hasta daha viral ateş nedeniyle hastaneye kaldırılırken yıl içerisindeki ölü sayısı 778'e yükseldi. Kemiklerde kırılma hissiyatı yaratan Dang humması Aedes cinsi sivrisinekler tarafından insanlara bulaşıyor.

Güney Asya ülkesi Bangladeş, sivrisineklerden bulaşan dang virüsüyle mücadele ediyor. Ülkede 2 bin 663 kişide viral ateş nedeniyle hastaneye kaldırılırken son 24 saatte 11 kişi hayatını kaybetti. Yıl içerisindeki ölü sayısı 778 oldu.

United News of Bangladesh ve DhakaTribune tarafından verilen bilgilere göre, Perşembe sabahına kadar 24 saat içinde dang hummasından 11 ölüm daha bildirildi.

Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü'ne (DGHS) göre bu dönemde 2.663 hasta daha viral ateş nedeniyle hastaneye kaldırıldı.

BİR AYDA 185 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

DGHS'ye göre, yeni hastalardan 900'ü Dakka'daki hastanelere, geri kalanı ise şehir dışındaki hastanelere kabul edildi.

4.066'sı başkentte olmak üzere toplam 9.913 dang humması hastası ülke çapındaki hastanelerde tedavi görüyor. Şu ana kadar 157.172 dang humması vakası görüldüğü ve 146.417 kişinin tedavi edildiği kaydedildi.

Bu ay, Aedes sivrisineklerinin yol açtığı dang humması ülke çapında 185 kişinin hayatına mal oldu. Aynı dönemde toplam 36.027 vaka rapor edildi.

DANG HUMMASI NEDİR?

Dang ateşi, tropikal ve subtropikal bölgelerde endemik olarak görülen, şiddetli grip benzeri semptomlara yol açabilen bir viral hastalıktır. "Kırık kemik humması" olarak bilinmesinin nedeni, hastalığın bazen eklem ağrılarına neden olması ve bu ağrılar, kişilere kırılmış kemikleri andıran bir acı hissi yaratabilmesidir.

Şiddetli dang humması, hayatı tehdit eden bir durum olabilir.

Bu virüs, Aedes cinsi sivrisinekler tarafından bulaştırılır ve insanlara sokulduğunda hastalığa neden olabilir. Dang virüsü, dört farklı serotip (Dang virüsü serotipi 1, 2, 3 ve 4) şeklinde bulunur ve bu nedenle aynı kişi daha sonra farklı serotiplere karşı da enfekte olabilir.

DANG HUMMASI BELİRTİLERİ NELERDİR?

Dang ateşi semptomları genellikle yüksek ateş, baş ağrısı, kas ve eklem ağrıları, titreme, deri döküntüleri, gözlerde kızarıklık ve kanamalardır. Daha şiddetli vakalarda kanama bozuklukları gelişebilir ve bu durum ölümcül olabilir. Dang ateşi, özellikle sivrisinek kontrolü ve aşılar gibi önlemlerle yayılmasının önlenmeye çalışıldığı tropikal bölgelerde endemik bir sorundur.

Virüs, sivrisineğin tükürüğünden deri altına geçer, ardından dolaşım sistemine karışarak kana geçer. Dang virüsü, enfekte olmuş bir kişinin kanında çoğalır ve yayılır.

Dang ateşi, semptomların başlamasından itibaren ortalama olarak 4 ila 10 gün sonra görülmeye başlar. Semptomlar, hastadan hastaya değişebilir ve hafiften şiddetliye kadar farklılık gösterebilir. Bazı insanlar semptomlar yaşamaz veya hafif semptomlarla atlatırken, diğerleri daha şiddetli semptomlar yaşayabilirler.

Hafif dang humması semptomları genellikle ateş, baş ağrısı, kas ve eklem ağrıları, titreme ve deri döküntüleri gibi belirtileri içerir. Bu semptomlar grip veya başka enfeksiyonlarla karıştırılabilir.

Ancak şiddetli dang humması, hayatı tehdit eden bir durum olabilir. Semptomlar birdenbire ortaya çıkabilir ve iç kanamaya yol açabilir. Şiddetli dang humması semptomları, yüksek ateş, şiddetli baş ağrısı, mide bulantısı, kusma, deride kanamalar (morluklar, burun kanaması, diş eti kanaması vb.), şok belirtileri ve organ yetmezliği gibi daha ciddi sorunları içerebilir.