Alanyaspor Ziraat Türkiye Kupası rakibi kim? ZTK Alanyaspor rakibi belli oldu mu? Ziraat Türkiye Kupası Alanyaspor kiminle eşleşti?

Ziraat Türkiye Kupası'nda 4. tur maçları tamamlandı. 11 Kasım günü ZTK 5. tur kura çekiminin ardından 5.tur eşleşmeleri belli olacak. Tur atlayan Alanyaspor'un rakibi ise merak ediliyor. Arama motorlarında Alanyaspor Ziraat Türkiye Kupası rakibi kim? ZTK Alanyaspor rakibi belli oldu mu? soruları aratılıyor. Peki, Ziraat Türkiye Kupası Alanyaspor kiminle eşleşti? İşte merak edilenler...

Alanyaspor Ziraat Türkiye Kupası rakibi kim? sorusu merak ediliyor. Ziraat Türkiye Kupası'nda Alanyaspor 4.tur maçlarından galip gelerek tur atladı. ZTK'da 5.tur serüveni başlayacak. Futbolseverler ise Ziraat Türkiye Kupası Alanyaspor kiminle eşleşti? sorusunu aratıyor. 11 Kasım günü çekilecek kura sonucunda Alanyaspor'un rakibi belli olacak. Peki, Alanyaspor Ziraat Türkiye Kupası rakibi kim? ZTK Alanyaspor rakibi belli oldu mu? İşte ZTK kura çekimi hakkında detaylar...

ALANYASPOR ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI RAKİBİ KİM?

Ziraat Türkiye Kupası'nda kupa heyecanı devam ederken bugün 5.tur kuraları çekilecek. ZTK 5.tur kurası saat 15:00'da çekilecek. Alanyaspor'un rakibi henüz belli olmadı. Kura çekiminin ardından haberimizi güncelleyeceğiz. Gelişmeleri haberler.com aracılığıyla takip edebilirsiniz.

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

Ziraat Türkiye Kupası 5. Eleme Turu Kura Çekimi, Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde 11 Kasım günü yapılacak. Orhan Saka Konferans Salonu'nda saat 15.00'te gerçekleşecek. 5. Eleme turunda toplam 32 takım seri başı sistemine göre eşleşecek ve müsabakalar tek maç eleme sistemine göre seri başı takımların sahasında oynanacak. Bu turda, 4. Eleme turunu geçen 27 takım ile birlikte Trabzonspor, Demir Grup Sivasspor, Fenerbahçe, Arabam.com Alanyaspor ve Medipol Başakşehir takımları yer alacak. Kura çekimini TSYD üzerinden akredite olan basın mensupları takip edebilecek.

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI KURA ÇEKİMİ HANGİ KANALDA?

Ziraat Türkiye Kupası 5.tur eşleşme kuraları 11 Kasım günü saat 15:00'da başlayacak ve A Spor ekranlarında canlı olarak yayınlanacak.