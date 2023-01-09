Spor Toto Süper Lig hedefine ulaşmak isteyen Alanyaspor-Trabzonspor bugün karşı karşıya geliyor. Haftanın önemli maçlarından biri olan Trabzonspor-Alanyaspor maçı heyecanla bekleniyor. Trabzonspor-Alanyaspor maçının nereden izleneceği araştırılıyor. Peki, Alanyaspor-Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta? Trabzonspor maçı hangi kanalda? Alanyaspor-Trabzonspor maçı nereden, nasıl izlenir? İşte detaylar…

Trabzonspor maçı hangi kanalda? Trabzonspor ile Alanyaspor bugün karşı karşıya geliyor. Haftanın önemli maçlarından biri olan Trabzonspor-Alanyaspor maçının başlamasıyla heyecanlı bekleyiş başladı. Sporseverler Trabzonspor Alanyaspor maçının nereden izleneceğini araştırıyor. Maçın hangi kanalda olduğunu araştırıyor. Peki, Alanyaspor-Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta? Trabzonspor maçı hangi kanalda? Alanyaspor-Trabzonspor maçı nereden, nasıl izlenir? Detaylar haberimizde...

ALANYASPOR-TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN?

Alanyaspor-Trabzonspor Maçı, 9 Ocak Pazartesi günü saat 20.00'da oynanacak.

ALANYASPOR-TRABZONSPOR MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Alanyaspor ve Trabzonspor maçı Bahçeşehir Okulları Stadyumu'nda gerçekleşecek.

ALANYASPOR TRABZONSPOR MAÇI CANLI İZLE!

Alanyaspor ve Trabzonspor arasında gerçekleşecek Spor Toto Süper Lig maçı, Bein Sports 1 kanallarından canlı olarak yayınlanacaktır.