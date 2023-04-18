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Alanyaspor teknik direktörü kim? Alanyaspor'u kim yönetiyor?

Alanyaspor teknik direktörü kim? Alanyaspor'u kim yönetiyor?

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Spor Toto Süper Lig'de Galatasaray ile Alanyaspor karşı karşıya gelecek. Futbolseverlerin heyecanla beklediği maça kısa süre kala arama motorlarında Alanyaspor teknik direktörü kim? Alanyaspor'u kim yönetiyor? soruları aratıldı. Peki, Alanyaspor teknik direktörü kim? Alanyaspor'u kim yönetiyor? İşte detaylar...

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Alanyaspor teknik direktörü kim? sorusu aratılıyor. Süper Lig'de şampiyonluk heyecanı son hızla devam ederken futbolseverler bu akşam oynanacak Alanyaspor - Galatasaray karşılaşmasını bekliyor. Arama motorlarında ise Alanyaspor'un teknik direktörü aratıldı. Peki, Alanyaspor teknik direktörü kim? Alanyaspor'u kim yönetiyor?

ALANYASPOR TEKNİK DİREKTÖRÜ KİM?

Alanyaspor'un teknik direktörlüğünü Francesco Farioli yapmakta.

ALANYASPOR TEKNİK DİREKTÖRÜ FRANCESCO FAROLİ KİMDİR?

Francesco Farioli (d. 10 Nisan 1989, Floransa) İtalyan teknik direktör. Antrenörlüğe genç yaşta başlayan Farioli, İtalya'nın alt liglerinde kaleci antenörlüğü ve yardımcı antrenörlük yaptı. 2015'te Katar'a gitti ve 2 yıl boyunca Aspire Academy'de çalıştı. Roberto de Zerbi ile birlikte Benevento ve Sassuolo'da kaleci antrenörlüğü yaptı.

Çağdaş Atan ile birlikte 2020 yazında Alanyaspor'a geldi.

19 Mart 2021'de Fatih Karagümrük'ün başına geçti. 12 Aralık 2021'de bu görevinden alındı.

31 Aralık 2021 tarihi itibarıyla eski kulübü Alanyaspor ile tekrar anlaştı.

Haberler.com / Sumru Tarhan - Gündem

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