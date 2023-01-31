Alanyaspor - Sivasspor maç özeti izle, maç kaç kaç bitti? 31 Ocak Alanyaspor - Sivasspor maçının gollerini izle! Özet nereden izlenir?
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Süper Lig'in 22. haftasında Alanyaspor evinde Sivasspor'u ağırlıyor. Maçın bitmesine yakın özeti izlemek isteyenler, Alanyaspor - Sivasspor maç özeti izle, maç özeti yayınlandı mı? Alanyaspor - Sivasspor maçının gollerini izle! Özet nereden izlenir? araştırması yapıyor. Peki, Alanyaspor - Sivasspor maçının özeti çıktı mı, nereden izlenir? İşte detaylar...
Alanyaspor - Sivasspor maçının gollerini ve özetini izlemek isteyenler maç özeti nerede yayınlandı merak ediyor. Peki, Alanyaspor - Sivasspor maç özeti izle, maç özeti yayınlandı mı?
Corendon Alanyaspor - Demir Grup Sivasspor maçı 31 Ocak 2023 Salı günü yani bu akşam saat 17:00'da başladı.
Corendon Alanyaspor - Demir Grup Sivasspor maçını Bein Sports 1 ekranlarından izleyebilirsiniz.
Maçı Bein Sports 1 kanalından canlı olarak izleyebilirsiniz.
Maç 3-0 Sivasspor'un üstünlüğü ile devam ediyor. Maç 3-0 sonuçlandı.
Sivasspor maçta 3-0 önde. Maç 3-0 bitti. Maçta atılan goller şöyle:
Sivasspor'un golleri:
- 31. dakika : Mustapha Yatabare
- 45+2. dakika : Mustapha Yatabare
- 50. dakika : Max Gradel
MAÇ SONUCU : ALANYASPOR 0 - 3 SİVASSPOR
Maç özetini bein Sports ekranlarından izleyebilirsiniz. Maçın özeti resmi bein Sports sitesinde yayınlanacaktır. Maç bitiminin ardından maç özetini izleyebilirsiniz.