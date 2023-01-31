Alanyaspor - Sivasspor maç özeti izle, maç kaç kaç bitti? 31 Ocak Alanyaspor - Sivasspor maçının gollerini izle! Özet nereden izlenir?

Süper Lig'in 22. haftasında Alanyaspor evinde Sivasspor'u ağırlıyor. Maçın bitmesine yakın özeti izlemek isteyenler, Alanyaspor - Sivasspor maç özeti izle, maç özeti yayınlandı mı? Alanyaspor - Sivasspor maçının gollerini izle! Özet nereden izlenir? araştırması yapıyor. Peki, Alanyaspor - Sivasspor maçının özeti çıktı mı, nereden izlenir? İşte detaylar...

Alanyaspor - Sivasspor maçının gollerini ve özetini izlemek isteyenler maç özeti nerede yayınlandı merak ediyor. Peki, Alanyaspor - Sivasspor maç özeti izle, maç özeti yayınlandı mı?

ALANYASPOR - DG SİVASSPOR NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Corendon Alanyaspor - Demir Grup Sivasspor maçı 31 Ocak 2023 Salı günü yani bu akşam saat 17:00'da başladı.

ALANYASPOR - DG SİVASSPOR HANGİ KANALDA?

Corendon Alanyaspor - Demir Grup Sivasspor maçını Bein Sports 1 ekranlarından izleyebilirsiniz.

ALANYASPOR - DG SİVASSPOR CANLI İZLEME LİNKİ VAR MI?

Maçı Bein Sports 1 kanalından canlı olarak izleyebilirsiniz.

ALANYASPOR - DG SİVASSPOR MAÇI KAÇ KAÇ, MAÇ BİTTİ Mİ?

Maç 3-0 Sivasspor'un üstünlüğü ile devam ediyor. Maç 3-0 sonuçlandı.

ALANYASPOR - DG SİVASSPOR MAÇININ GOLLERİNİ KİM ATTI?

Sivasspor maçta 3-0 önde. Maç 3-0 bitti. Maçta atılan goller şöyle:

Sivasspor'un golleri:

31. dakika : Mustapha Yatabare

Mustapha Yatabare 45+2. dakika : Mustapha Yatabare

Mustapha Yatabare 50. dakika : Max Gradel

MAÇ SONUCU : ALANYASPOR 0 - 3 SİVASSPOR

ALANYASPOR - DG SİVASSPOR MAÇININ ÖZETİ YAYINLANDI MI?

Maç özetini bein Sports ekranlarından izleyebilirsiniz. Maçın özeti resmi bein Sports sitesinde yayınlanacaktır. Maç bitiminin ardından maç özetini izleyebilirsiniz.