Alanyaspor - Sivasspor canlı maç izle! 31 Ocak Corendon Alanyaspor - Demir Grup Sivasspor maçı nereden izlenir, şifresiz link var mı?
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Süper Lig'in 22. haftasının maçları bugün başladı. Bugünkü maçlardan birisi de Corendon Alanyaspor - Demir Grup Sivasspor arasında oynanacak. Peki, Corendon Alanyaspor - Demir Grup Sivasspor maçı canlı yayın nasıl izlenir? Alanyaspor - Sivasspor canlı izleme linki var mı? Alanyaspor - Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanıyor? İşte canlı izleme ve detayları...
2022-23 Süper Lig, Türkiye'nin en üst düzey futbol ligi olan Süper Lig'in 65. sezonudur. Alanyaspor - Sivasspor canlı maç izle! 31 Ocak Corendon Alanyaspor - Demir Grup Sivasspor maçı nereden izlenir, şifresiz link var mı? Canlı maç izle! Alanyaspor - Sivasspor maçını canlı seyret!
Alanyaspor - Sivasspor maçı 31 Ocak 2023 bugün Salı günü saat 17:00 'da başladı.
Alanyaspor - Sivasspor maçını bein Sports 1 ekranlarından canlı olarak izleyebilirsiniz.
Alanyaspor - Sivasspor maçı BeIN Sports kurumsal adresini ziyaret ederek izleme imkanı bulabilirsiniz.
YİĞİT ARSLAN(Hakem)
SAMET ÇAVUŞ(1. Yardımcı Hakem)
MUSTAFA SAVRANLAR(2. Yardımcı Hakem)
KUTLUHAN BİLGİÇ(Dördüncü Hakem)
EMRE MALOK(VAR)
MUSTAFA İLKER COŞKUN(AVAR)
İBRAHİM BOZBEY(AVAR)
İBRAHİM AKSOY(Gözlemci)
MÜRVET SEZER(Gözlemci)
HAKAN BAŞESGİOĞLU(Temsilci)
AHMET KORKMAZ(Temsilci)
HÜSEYİN KORKUSUZ(Temsilci)
Maç, Antalya'da, Kırbıyık Holding Stadyumu'nda oynanacak.