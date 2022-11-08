Ziraat Türkiye Kupası hedefine ulaşmak isteyen Alanyaspor-Sakaryaspor bugün karşı karşıya geliyor. Haftanın önemli maçlarından biri olan Alanyaspor-Sakaryaspor maçı heyecanla bekleniyor. Alanyaspor-Sakaryaspor maçının nereden izleneceği araştırılıyor. Peki, Alanyaspor-Sakaryaspor maçı saat kaçta, hangi kanalda? Galatasaray maçı ne zaman? Alanyaspor-Sakaryaspor maçı nereden, nasıl izlenir? İşte detaylar...

Alanyaspor maçı ne zaman? Alanyaspor- Sakaryaspor bugün karşı karşıya geliyor. Haftanın önemli maçlarından biri olan Alanyaspor- Sakaryaspor maçının başlamasıyla heyecanlı bekleyiş başladı. Sporseverler Alanyaspor- Sakaryaspor maçının nereden izleneceğini araştırıyor. Maçın hangi kanalda olduğunu araştırıyor. Peki, Alanyaspor- Sakaryaspor maçı saat kaçta, hangi kanalda? Alanyaspor maçı ne zaman? Alanyaspor- Sakaryaspor maçı nereden, nasıl izlenir? Detaylar haberimizde...

ALANYASPOR-SAKARYASPOR MAÇI NE ZAMAN?

Alanyaspor- Sakaryaspor arasındaki Ziraat Türkiye Kupası maçı 8 Kasım Salı günü 15.00'da gerçekleşecek.

ALANYASPOR-SAKARYASPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Alanyaspor- Sakaryaspor maçı A Spor kanallarından canlı olarak yayınlanacaktır.

ALANYASPOR MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Alanyaspor ve Sakaryaspor arasındaki maç, Alanya'da, Bahçeşehir Okulları Stadyumu'nda oynanacak.