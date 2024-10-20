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Alanyaspor Kasımpaşa maçı hangi kanalda, şifresiz CANLI İZLEME linki var mı? Alanyaspor Kasımpaşa maçı kaç kaç, maç bitti mi?

Alanyaspor Kasımpaşa maçı hangi kanalda, şifresiz CANLI İZLEME linki var mı? Alanyaspor Kasımpaşa maçı kaç kaç, maç bitti mi?
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Alanyaspor Kasımpaşa maçına saatler kaldı. Maç öncesi Alanyaspor Kasımpaşa maçı hangi kanalda, nerede yayınlanacak merak ediliyor. Peki, Alanyaspor Kasımpaşa maçı hangi kanalda? Alanyaspor Kasımpaşa maçını hangi kanal veriyor, nereden izlenir?

Alanyaspor Kasımpaşamaçı hangi kanalda? Alanyaspor Kasımpaşamaçına saatler kaldı. Maç öncesi Alanyaspor Kasımpaşamaçı hangi kanalda, nerede yayınlanacak merak ediliyor. Peki, Alanyaspor Kasımpaşamaçını hangi kanal veriyor? İşte Alanyaspor Kasımpaşamaçı yayın bilgisi haberimizde!

ALANYASPOR KASIMPAŞA MAÇI HANGİ KANALDA?

Alanyaspor Kasımpaşaarasındaki Bein Sports 2, beIN Sports Tod TV kanallarından canlı maç izlenebilecek.

ALANYASPOR KASIMPAŞAMAÇI SAAT KAÇTA?

Alanyaspor KasımpaşaMaçı, 20 Ekim Pazar günü oynanacak. Alanyaspor Kasımpaşamaçı, saat 19:00'da başlayacak.

ALANYASPOR KASIMPAŞAMAÇI İLK 11'LERİ BELLİ OLDU MU?

Alanyaspor Kasımpaşamaçı 11'leri henüz açıklanmadı.

ALANYASPOR KASIMPAŞA MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Alanyaspor Kasımpaşakarşı karşıya geleceği 1.Lig maçı, Alanyaspor sahasında oynanacak.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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