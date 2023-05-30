Alanyaspor- Kasımpaşa derbisi ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Alanyaspor- Kasımpaşa derbisi şifresiz mi?
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Spor Toto Süper Lig hedefine ulaşmak isteyen Alanyaspor- Kasımpaşa derbisi bugün karşı karşıya geliyor. Haftanın en önemli maçlarından biri olan Alanyaspor- Kasımpaşa maçı öncesi, maç ne zaman, hangi kanalda, şifresiz mi, maçın hakemi kim sorularının yanıtları merak ediliyor. Peki, Alanyaspor- Kasımpaşa derbisi maçı ne zaman?
Spor Toto Süper Lig heyecanla beklenen müsabakada Alanyaspor- Kasımpaşa derbisi karşı karşıya gelecek. Sporseverlerin merakla beklediği maç öncesi Alanyaspor- Kasımpaşa maçı şifresiz mi? Alanyaspor- Kasımpaşa maçı hakemi kim? Alanyaspor- Kasımpaşa derbisi maçı ne zaman, hangi kanalda sorularının yanıtları araştırıldı. Alanyaspor- Kasımpaşa derbisi ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Alanyaspor- Kasımpaşa derbisi maçı şifresiz mi? Detaylar haberimizdedir…
Alanyaspor ile Kasımpaşa arasındaki Spor Toto Süper Lig maçı, Bein Sports 5 kanal(lar)ından canlı maç izlenebilecek.
Bein Sports 5, Digiturk 81, Kablo TV 236 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.
Alanyaspor-Kasımpaşa Maçı, 30 Mayıs Salı günü oynanacak.
Alanyaspor-Kasımpaşa Maçı, saat 20:00 başlayacak.
Alanyaspor ve Kasımpaşa, karşı karşıya geleceği Spor Toto Süper Lig maçı, Antalya'da, Kırbıyık Holding Stadyumu'nda oynanacak.