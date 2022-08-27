Alanyaspor - İstanbulspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Alanyaspor - İstanbulspor maçı şifresiz mi?

Spor Toto Süper Lig hedefine ulaşmak isteyen Alanyaspor - İstanbulspor bugün karşı karşıya geliyor. Haftanın en önemli maçlarından biri olan Alanyaspor - İstanbulspor maçı öncesi, maç ne zaman, hangi kanalda, şifresiz mi, maçın hakemi kim sorularının yanıtları merak ediliyor. Peki, Alanyaspor - İstanbulspor maçı ne zaman?