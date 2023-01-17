Alanyaspor golü neden iptal edildi, ofsayt mı var? Ziraat Kupası Alanyaspor Galatasaray maçında Alanya'nın golü neden iptal edildi?
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ALANYASPOR GOLÜ NEDEN İPTAL EDİLDİ, OFSAYT MI VAR?
Maçın 49. dakikasına savunma arkasına sarkan Eduardo, kaleciyle karşı karşıya pozisyonda topu ağlara gönderdi. Ofsayt gerekçesi ile gol iptal edildi.