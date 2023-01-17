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Alanyaspor golü neden iptal edildi, ofsayt mı var? Ziraat Kupası Alanyaspor Galatasaray maçında Alanya'nın golü neden iptal edildi?

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Alanyaspor golü neden iptal edildi, ofsayt mı var? Ziraat Kupası Alanyaspor Galatasaray maçında Alanya'nın golü neden iptal edildi?

Ziraat Türkiye Kupası'nda haftanın önemli mücadelelerinden Alanyaspor Galatasaray maçı oynanıyor. Alanyaspor Galatasaray hakkında Alanyaspor golü neden iptal edildi, ofsayt mı var konusu merak edildi. Peki, Alanyaspor golü neden iptal edildi, ofsayt mı var?

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ALANYASPOR GOLÜ NEDEN İPTAL EDİLDİ, OFSAYT MI VAR?

Maçın 49. dakikasına savunma arkasına sarkan Eduardo, kaleciyle karşı karşıya pozisyonda topu ağlara gönderdi. Ofsayt gerekçesi ile gol iptal edildi.

Osman Demir
Osman Demir
Gündem Editörü Haberler.com - Gündem

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