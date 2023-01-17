Alanyaspor golü neden iptal edildi, ofsayt mı var? Ziraat Kupası Alanyaspor Galatasaray maçında Alanya'nın golü neden iptal edildi?

Ziraat Türkiye Kupası'nda haftanın önemli mücadelelerinden Alanyaspor Galatasaray maçı oynanıyor. Alanyaspor Galatasaray hakkında Alanyaspor golü neden iptal edildi, ofsayt mı var konusu merak edildi. Peki, Alanyaspor golü neden iptal edildi, ofsayt mı var?