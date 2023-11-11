Alanyaspor - Gaziantep FK maçı ne zaman? Alanyaspor - Gaziantep FK maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Alanyaspor - Gaziantep FK maçı birçok kişi tarafından merak edilen ve araştırılan karşılaşmalar arasında yer alıyor ve yoğun ilgi görüyor. Bugün oynanacak olan karşılaşmanın detayları araştırılıyor. Peki, Alanyaspor - Gaziantep FK maçı hangi kanalda, saat kaçta? Alanyaspor - Gaziantep FK maçı ne zaman?

11 Kasım Cumartesi günü oynanacak karşılaşmalarından bir tanesi olan Alanyaspor - Gaziantep FK maçı hakkında birçok detay merak ediliyor. Alanyaspor - Gaziantep FK maçı hangi kanalda, saat kaçta? Sorusunu merak etmeye ve araştırmaya başladı. Konu hakkında merak edilen bir diğer detay ise Alanyaspor - Gaziantep FK CANLI izleme linki var mı? Sorusu oldu. Peki, Alanyaspor- Gaziantep FK maçı hangi kanalda, saat kaçta? Alanyaspor- Gaziantep FK maçı ne zaman?

ALANYASPOR - GAZİANTEP FK MAÇI NE ZAMAN?

Alanyaspor ile Gaziantep FK arasındaki büyük mücadele, 11 Kasım Cumartesi günü gerçekleşecek. Karşılaşma Antalya'da, Kırbıyık Holding Stadyumu'nda oynanacak ve başlama saati 16:00 olarak belirlendi. Futbolseverler, bu önemli Trendyol Süper Lig maçını Türkiye genelinde Bein Sports 1 ve beIN Sports Tod TV kanallarından canlı olarak takip edebilecekler.

ALANYASPOR - GAZİANTEP FK MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

Bein Sports 1'i tercih eden izleyiciler, Digiturk 77, Kablo TV 232 numaralı kanalları kullanarak maçı şifreli bir şekilde izleyebilirler. Ayrıca, Türksat uydusu ve internet üzerinden bu kanal üzerinden canlı yayını takip edebilirler. Diğer bir seçenek olan beIN Sports Tod TV ise yine Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli bir yayınla maçı ekranlara taşıyacak.