Alanyaspor Galatasaray maçı tek maç mı çift maç mı merak ediliyor. Bu akşam oynanacak olan Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu mücadelesinde Alanyaspor Galatasaray maçı heyecanı yaşanacak. Peki Alanyaspor Galatasaray maçı tek maç mı, rövanş var mı? Alanyaspor Galatasaray ZTK maçı tek maç mı, ikinci maç ne zaman, var mı?

Alanyaspor Galatasaray maçı tek maç mı çift maç mı? Bu akşam oynanacak olan Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu mücadelesinde Alanyaspor Galatasaray maçı heyecanı yaşanacak. Peki Alanyaspor Galatasaray maçı tek maç mı, rövanş var mı? Alanyaspor Galatasaray ZTK maçı tek maç mı, ikinci maç ne zaman, var mı? İşte detaylar...

ALANYASPOR GALATASARAY MAÇI TEK MAÇ MI?

Alanyaspor - Galatasaray son 16 turu maçı tek maç üzerinden oynanacaktır. Çünkü Ziraat Türkiye Kupası formatında yarı final maçı harici tüm maçlar tek maç üzerinden oynanacak şekilde planlanmıştır.

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI MAÇLARI TEK MAÇ MI, ÇİFT MAÇ MI?

Ziraat Türkiye Kupası yarı final turu haricinde bütün turlar tek maçtır. Yarı final maçları çift maç oynanmaktadır. Yani Ziraat Türkiye Kupası'nda 1'den 5'e kadar bütün turlar ile son 16 turu ve çeyrek final tek maçtır. Aynı şekilde final turu da tarafsız saha da tek maç üzerinden yapılacaktır. Yarı final eşleşmelerinde deplasman golü kuralı uygulanmayacak ve 2 maç toplamında atılan goller eşitse uzatma oynanacaktır.