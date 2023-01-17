Alanyaspor Galatasaray maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SKORU! GS Hatay maçı CANLI takip! Alanyaspor Galatasaray canlı maç anlatımı var mı?
Gündem Haberleri
Ziraat Türkiye Kupası'nda haftanın önemli mücadelelerinden Alanyaspor Galatasaray maçı oynanıyor. Alanyaspor Galatasaray maçı kaç kaç merak ediliyor. Alanyaspor Galatasaray canlı maç anlatımı ve GS Alanya maçı kaç kaç, canlı maç skoru takip ediliyor. Peki, GS Alanya maçı kaç kaç? Alanyaspor maçı kaç kaç, bitti mi? İşte Alanyaspor Galatasaray maçı kaç kaç, bitti mi? Detaylar...
Alanyaspor Galatasaray maçı kaç kaç? Ziraat Türkiye Kupası'nda haftanın önemli mücadelelerinden Alanyaspor Galatasaray maçı oynanıyor. Alanyaspor Galatasaray maçı kaç kaç merak ediliyor. Alanyaspor Galatasaray canlı maç anlatımı ve GS Alanya maçı kaç kaç, canlı maç skoru takip ediliyor. Peki, GS Alanya maçı kaç kaç? Alanyaspor maçı kaç kaç, bitti mi? İşte Alanyaspor Galatasaray maçı kaç kaç, bitti mi? Detaylar haberimizde...
Alanyaspor - Galatasaray maçı bu akşam saat 20.30'da oynanacak.
Alanyaspor - Galatasaray maçı A Spor'dan canlı olarak yayınlanacak.
Alanyaspor - Galatasaray maçı Alanya'da, Bahçeşehir Okulları Stadyumu'nda oynanacak.
A SPOR Galatasaray Alanya maçını A Spor ekranlarından takip edebilirsiniz.
Alanyaspor - Galatasaray maçı 0-2 devam ediyor.
Gol : Dk. 16 Nelsson
Dk. 39 Mertens