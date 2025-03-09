Alanyaspor Galatasaray maçı ilk 11'i! Alanyaspor Galatasaray FK maçı 11'i belli oldu mu, ilk 11'de kimler var?

Alanyaspor Galatasaray maç kadrosu ilk 11! Galatasaray bu akşam Alanyasporle Süper Lig maçı oynayacak. Alanyaspor Galatasaray ile oynayacağı maçın 11'leri belli oluyor. Peki, Galatasaray 'ın Alanyaspormaçı 11'i belli oldu mu, ilk 11'de kimler var? İşte Alanyaspor Galatasaray maç kadrosu ilk 11 haberimizde...

ALANYASPOR GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA?

Alanyaspor Galatasaray maçı beIN Sports'tan canlı olarak yayınlanacak. Alanyaspor Galatasaray maçını beIN Sports'tan şifresiz izleyebilmeniz için beIN Sports kullanıcısı olmanız gerekmektedir. beIN Sports kullanıcıları bu akşamki Alanyaspor Galatasaray maçını şifresiz izleyebilecekler.

ALANYASPOR GALATASARAYMAÇI SAAT KAÇTA?

Alanyaspor Galatasaray maçı bu akşam saat 20.00'de başlayacak. Maç beIN Sports'tan canlı olarak izlenebilecek.

ALANYASPOR GALATASARAYİLK 11 BELLİ OLDU MU?



Alanyaspor: Ertuğrul, Hadergjonaj, Aliti, Lima, Fatih, Coelho, Makouta, Vilhena, Yusuf,Sporar, Lezama.



ALANYASPOR GALATASARAY MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Alanyaspor ve Galatasaray, karşı karşıya geleceği Trendyol Süper Lig maçı, Antalya'da, Gain Park Stadyumu'nda oynanacak.