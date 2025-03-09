Ece Gürel'e 'cadılık' eğitimi verdiği iddia edilen Hale Nur Özen, serbest bırakıldı

Ece Gürel'e 'cadılık eğitimi' verdiği öne sürülen isim için karar!
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan: Suriye'yi rayından çıkarmaya çalışıyorlar

Hakan Fidan'dan kritik Suriye mesajı
Ece Gürel'in kaybolmadan önce yaptığı son paylaşımlar ortaya çıktı

Ece Gürel'in kaybolmadan önceki son paylaşımları ortaya çıktı
Suriye'deki son durumu bizzat Şara anlattı! Esad amacına ulaşamadı

Suriye'deki son durumu bizzat Şara anlattı

Alanyaspor Galatasaray maçı ilk 11'i! Alanyaspor Galatasaray FK maçı 11'i belli oldu mu, ilk 11'de kimler var?

Alanyaspor Galatasaray maçı ilk 11'i! Alanyaspor Galatasaray FK maçı 11'i belli oldu mu, ilk 11'de kimler var?
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Galatasaray bu akşam Alanyaspor ile Süper Lig maçı oynayacak. Galatasaray 'ın Alanyaspor K ile oynayacağı maçın 11'leri belli oluyor. Peki, Alanyaspor Galatasaray maçı 11'i belli oldu mu, ilk 11'de kimler var? İşte Alanyaspor Galatasaray maç kadrosu ilk 11!

Alanyaspor Galatasaray maç kadrosu ilk 11! Galatasaray bu akşam Alanyasporle Süper Lig maçı oynayacak. Alanyaspor Galatasaray ile oynayacağı maçın 11'leri belli oluyor. Peki, Galatasaray 'ın Alanyaspormaçı 11'i belli oldu mu, ilk 11'de kimler var? İşte Alanyaspor Galatasaray maç kadrosu ilk 11 haberimizde...

ALANYASPOR GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA?

Alanyaspor Galatasaray maçı beIN Sports'tan canlı olarak yayınlanacak. Alanyaspor Galatasaray maçını beIN Sports'tan şifresiz izleyebilmeniz için beIN Sports kullanıcısı olmanız gerekmektedir. beIN Sports kullanıcıları bu akşamki Alanyaspor Galatasaray maçını şifresiz izleyebilecekler.

ALANYASPOR GALATASARAYMAÇI SAAT KAÇTA?

Alanyaspor Galatasaray maçı bu akşam saat 20.00'de başlayacak. Maç beIN Sports'tan canlı olarak izlenebilecek.

ALANYASPOR GALATASARAYİLK 11 BELLİ OLDU MU?

Alanyaspor: Ertuğrul, Hadergjonaj, Aliti, Lima, Fatih, Coelho, Makouta, Vilhena, Yusuf,Sporar, Lezama.

Galatasaray:

Alanyaspor Galatasaray maçı ilk 11'i! Trabzonspor'un Gaziantep FK maçı 11'i belli oldu mu, ilk 11'de kimler var?


ALANYASPOR GALATASARAY MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Alanyaspor ve Galatasaray, karşı karşıya geleceği Trendyol Süper Lig maçı, Antalya'da, Gain Park Stadyumu'nda oynanacak.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
Haberler.com - Gündem
img

Maç biter bitmez hem saha hem tribünler karıştı
img

Gözaltına alınan CHP'li başkan hakkında karar verildi
img

CHP'nin 8 Mart etkinliğine damga vuran an
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Canlı anlatım! Kıran kırana maçta tek gol var

Kıran kırana maçta tek gol var
Galatasaray'dan ilk yarının son dakikasında penaltı itirazı

İşte Galatasaray'ın penaltı beklediği pozisyon
Dünyaca ünlü oyuncu, Türk hayranıyla sahnede balon patlattı

Ünlü oyuncu Türk hayranıyla balon patlattı! Görüntü tartışma yarattı
Eyüpspor-Konyaspor maçının ardından hem sahada hem de tribünde kavga çıktı

Maç biter bitmez hem saha hem tribünler karıştı
Türkiye'nin Tayland'a teklif ettiği savaş gemisi büyük yankı uyandırdı

Türk savaş gemileri o ülkeyi karıştırdı
Türk vatandaşlarına Svalbard takımadalarında mülk edinme ve oturma hakkı tanındı

Türk vatandaşlarına o adada mülk edinme ve oturma hakkı tanındı

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.