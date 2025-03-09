Alanyaspor Galatasaray maçı hangi kanalda? Alanyaspor Galatasaray maçını hangi kanal veriyor, nereden izlenir?

Alanyaspor Galatasaray maçı hangi kanalda? Alanyaspor Galatasaray Süper Lig maçına saatler kaldı. Maç öncesi Alanyaspor Galatasaray maçı hangi kanalda, nerede yayınlanacak merak ediliyor. Peki, Alanyaspor Galatasaray maçını hangi kanal veriyor? İşte Alanyaspor Galatasaray maçı yayın bilgisi haberimizde!

ALANYASPOR GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA?

Alanyaspor Galatasaray maçı beIN Sports'tan canlı olarak yayınlanacak. Alanyaspor Galatasaray maçını beIN Sports'tan şifresiz izleyebilmeniz için beIN Sports kullanıcısı olmanız gerekmektedir. beIN Sports kullanıcıları bu akşamki Alanyaspor Galatasaray maçını şifresiz izleyebilecekler.

ALANYASPOR GALATASARAY MAÇI SAAT KAÇTA?

Alanyaspor Galatasaray maçı bu akşam saat 20.30'da başlayacak. Maç beIN Sports'tan canlı olarak izlenebilecek.

ALANYASPOR GALATASARAY İLK 11 BELLİ OLDU MU?

Kadrolar henüz açıklanmadı.

ALANYASPOR GALATASARAYMAÇI NEREDE OYNANACAK?

Trabzonspor ve Gaziantep FK, karşı karşıya geleceği Trendyol Süper Lig maçı, Trabzon'da, Papara Park Stadyumu'nda oynanacak.