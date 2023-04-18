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Alanyaspor Galatasaray maç kadrosu ilk 11'ler! Alanyaspor GS maçı 11'leri belli oldu mu? Alanyaspor Galatasaray maç kadrosu 11'i!

Alanyaspor Galatasaray maç kadrosu ilk 11'ler! Alanyaspor GS maçı 11'leri belli oldu mu? Alanyaspor Galatasaray maç kadrosu 11'i!

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Bu akşam oynanacak olan Alanyaspor Galatasaray maçı öncesi futbol severler Alanyaspor GS maçı 11'leri belli oldu mu? Alanyaspor Galatasaray 11'i merak ediliyor. Alanyaspor Galatasaray maç kadrosu ilk 11'ler açıklandı mı, kimler var araştırılıyor. İşte, Alanyaspor Galatasaray maç kadrosu 11'i!

Son Dakika: Alanyaspor-Galatasaray maçında ilk 11'ler belli olduSon Dakika: Alanyaspor-Galatasaray maçında ilk 11'ler belli oldu
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Alanyaspor Galatasaray maç kadrosu! Bu akşam oynanacak olan Alanyaspor Galatasaray maçı öncesi futbol severler Alanyaspor GS maçı 11'leri belli oldu mu? Alanyaspor Galatasaray 11'i merak ediliyor. Alanyaspor Galatasaray maç kadrosu ilk 11'ler açıklandı mı, kimler var araştırılıyor. İşte, Alanyaspor Galatasaray maç kadrosu 11'i haberimizde...

Alanyaspor: Runarsson, Pereira, Rassoul, Fatih, Yusuf, Doumbia, Fer, Lusambia, Efecan, Cavaleiro, Hassan.

Galatasaray: Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim, Adekugbe, Oliveira, Torreira, Mertens, Kerem, Rashica, Icardi

Galatasaray'da 5 futbolcu sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Mauro Icardi, Kerem Aktürkoğlu, Barış Alper Yılmaz, Sacha Boey ve Sergio Oliveira, sarı kart görmeleri durumunda 31. haftadaki VavaCars Fatih Karagümrük maçında forma giyemeyecek.

Alanyaspor - Galatasaray maçı saat 20.30'da başlayacak.

ALANYASPOR - GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN?

Alanyaspor - Galatasaray maçı bu akşam saat 20.30'da oynanacak.

Alanyaspor - Galatasaray maçı Bein Sports 1'den canlı olarak yayınlanacak.

Alanyaspor - Galatasaray maçı Antalya'da, Kırbıyık Holding Stadyumu'nda oynanacak.

Haberler.com / Onur Bayram - Gündem

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