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Alanyaspor Galatasaray ilk 11'ler belli oldu mu? GS Alanyaspor maçı ilk 11'ler kimler var? GS ALY ilk 11!

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Galatasaray ile Alanyaspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda karşı karşıya geliyor. Peki, Galatasaray maç kadrosu ilk 11'de kimler var? Alanyaspor maç kadrosu ilk 11'de kimler var? İşte Galatasaray Alanyaspor maç kadrosu ilk 11'ler! GS Alanyaspor maçı ilk 11'ler kimler var? Galatasaray ilk 11 haberimizde yer almaktadır.

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Galatasaray Alanyaspor maç kadrosu ilk 11! Galatasaray ile Alanyaspor, ZTK'da karşı karşıya geliyor. Peki, Galatasaray maç kadrosu ilk 11'de kimler var? Alanyaspor maç kadrosu ilk 11'de kimler var? İşte Galatasaray Alanyaspor maç kadrosu ilk 11'ler! GS Alanyaspor maçı ilk 11'ler kimler var? Galatasaray ilk 11'i haberimizde...

Muhtemel 11'ler

Alanyaspor : Runarsson, Furkan, Fatih, Balkovec, Efkan, Lusamba, Umut, Pedro, Efecan, Ferhat, Hassan

Galatasaray : Okan, Dubois, Nelsson, Abdülkerim, Emre Taşdemir; Berkan, Midtsjö, Barış, Mertens, Kerem, Gomis.

Alanyaspor Galatasaray ilk 11'ler belli oldu mu? GS Alanyaspor maçı ilk 11'ler kimler var? GS ALY ilk 11!

Alanyaspor - Galatasaray maçı bu akşam saat 20.30'da oynanacak.

Alanyaspor - Galatasaray maçı A Spor'dan canlı olarak yayınlanacak.

Alanyaspor - Galatasaray maçı Alanya'da, Bahçeşehir Okulları Stadyumu'nda oynanacak.

Osman Demir
Osman Demir
Gündem Editörü Haberler.com - Gündem

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