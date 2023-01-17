Alanyaspor Galatasaray ilk 11'ler belli oldu mu? GS Alanyaspor maçı ilk 11'ler kimler var? GS ALY ilk 11!

Galatasaray ile Alanyaspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda karşı karşıya geliyor. Peki, Galatasaray maç kadrosu ilk 11'de kimler var? Alanyaspor maç kadrosu ilk 11'de kimler var? İşte Galatasaray Alanyaspor maç kadrosu ilk 11'ler! GS Alanyaspor maçı ilk 11'ler kimler var? Galatasaray ilk 11 haberimizde yer almaktadır.