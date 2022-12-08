Alanyaspor - Fenerbahçe özet izle! Alanyaspor - Fenerbahçe maç sonucu ne? Alanyaspor - Fenerbahçe kaç kaç bitti?
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ALANYASPOR - FENERBAHÇE ÖZET İZLE
7 Aralık tarihinde oynanan karşılaşmada toplamda 6 gol kaleyi buldu. Oldukça çekişmeli ve heyecanlı geçen Alanyaspor - Fenerbahçe özeti!
ALANYASPOR - FENERBAHÇE MAÇ SONUCU
Alanyaspor - Fenerbahçe arasında oynanan hazırlık maçının sonucu, Alanyaspor 2 – 4 Fenerbahçe.