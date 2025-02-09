ALANYASPOR FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN? Alanyaspor Fenerbahçe maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Alanyaspor ve Fenerbahçe arasında gerçekleşecek olan futbol maçının tarihi ve saatinin yanı sıra yayınlanacağı kanal merak ediliyor. Bu önemli karşılaşma, futbolseverler tarafından büyük bir ilgiyle bekleniyor. 2024-2025 sezonunun başlangıcını işaret eden Trendyol Süper Lig ve Trendyol 1. Lig maçları, bugün oynanacak karşılaşmalarla başlayacak. Maçın tarihi, saati ve yayın kanalı hakkında en güncel bilgilere ulaşmak için haberimizi okuyabilirsiniz.

ALANYASPOR FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA?

Alanyaspor Fenerbahçe maçı beIN Sports'tan canlı olarak yayınlanacak. Alanyaspor Fenerbahçe maçını beIN Sports'tan şifresiz izleyebilmeniz için beIN Sports kullanıcısı olmanız gerekmektedir. beIN Sports kullanıcıları bu akşamki Alanyaspor Fenerbahçe maçını şifresiz izleyebilecekler.

ALANYASPOR FENERBAHÇE MAÇI SAAT KAÇTA?

Alanyaspor Fenerbahçe maçı bu akşam saat 16.00'da başlayacak. Maç beIN Sports'tan canlı olarak izlenebilecek.

ALANYASPORFENERBAHÇEİLK 11 BELLİ OLDU MU?

Alanyaspor 11':



Fenerbahçe 11'i: