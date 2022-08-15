Alanyaspor - Beşiktaş maç sonucu! Alanyaspor - Beşiktaş maçı kaç kaç bitti?

Alanyaspor ile Beşiktaş, Süper Lig'in 2. haftasında Kırbıyık Holding Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Peki, Alanya Beşiktaş maç sonucu merak ediliyor. Alanya Beşiktaş maçı kaç kaç bitti? Beşiktaş maçı kaç kaç bitti?

Alanyaspor - Beşiktaş maç sonucu merak ediliyor. Alanyaspor ile Beşiktaş, Süper Lig'in 2. haftasında Kırbıyık Holding Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Peki, Alanya Beşiktaş maç sonucu merak ediliyor. Alanya Beşiktaş maçı kaç kaç bitti? Beşiktaş maçı kaç kaç bitti? İşte,Alanya Beşiktaş maç sonucu!

ALANYASPOR - BEŞİKTAŞ MAÇ SONUCU

Süper Lig'in 2. haftasında Beşiktaş, 3 farklı öne geçtiği maçta deplasmanda Alanyaspor ile 3-3 berabere kaldı. 3-0 öndeyken genç futbolcu Emrecan Uzunhan'ın 37. dakikada ikinci sarıdan kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kalan siyah-beyazlılar, mücadelede üstünlüğünü koruyamadı ve yeni sezonda ilk puan kaybını yaşadı.

N'KOUDOU PERDEYİ ERKEN AÇTI

Mücadeleye oldukça hızlı başlayan Beşiktaş, 3. dakikada N'Koudou ile öne geçti. Siyah-beyazlılarda Salih Uçan 20. dakikada farkı 2'ye çıkaran isim oldu. 31. dakikada Rachid Ghezzal ise Beşiktaş'ın 3. golünü kaydetti. 37. dakikada Emirhan Uzunhan ikinci sarıdan kırmızı kartla oyun dışı kaldı. 45+4'te ise Efkan Bekiroğlu frikikten attığı gol ile ilk yarının skorunu belirledi.

ALANYASPOR GERİ DÖNDÜ

İkinci yarı 10 kişi Beşiktaş karşısında daha baskın bir oyun ortaya koyan Akdeniz ekibi, 81. dakikada Saiss'in kendi kalesine attığı gol ile farkı 1'e indirdi. 90+2. dakikada Candeias penaltıdan skora beraberliği getirdi. Karşılaşmada başka gol olmayınca Mücadele 3-3 berabere kaldı.