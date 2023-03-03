Alanyaspor Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Alanyaspor Başakşehir maçı saat kaçta başlayacak, nerede yayınlanacak?

Süper Lig'te hedeflerine ulaşmak isteyen Alanyaspor Başakşehir takımları bu akşam karşı karşıya geliyor. Alanyaspor Başakşehir maçı heyecanını takip etmek isteyen futbolseverler Alanyaspor Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? merak ediyorlar. Peki, Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta? Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta? İşte, Alanyaspor Başakşehir maçı saat kaçta başlayacak, nerede yayınlanacak, nasıl izlenir? Alanyaspor Başakşehir maçı ile ilgili tüm detaylar...

Alanyaspor Başakşehir maçı saat kaçta, hangi kanalda? Süper Lig'te hedeflerine ulaşmak isteyen Alanyaspor Başakşehir takımları bu akşam karşı karşıya geliyor. Alanyaspor Başakşehir maçı heyecanını takip etmek isteyen futbolseverler Alanyaspor Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? merak ediyorlar. Peki, Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta? Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta? İşte, Alanyaspor Başakşehir maçı saat kaçta başlayacak, nerede yayınlanacak, nasıl izlenir? Alanyaspor Başakşehir maçı ile ilgili tüm detaylar haberimizde...

ALANYASPOR - BAŞAKŞEHİR MAÇI SAAT KAÇTA?

Alanyaspor - Başakşehir maçı saat 20.00'de başlayacak.

ALANYASPOR - BAŞAKŞEHİR MAÇI NE ZAMAN?

Alanyaspor - Başakşehir maçı bu akşam saat 20.00'de oynanacak.

ALANYASPOR - BAŞAKŞEHİR MAÇI HANGİ KANALDA?

Alanyaspor - Başakşehir maçı Bein Sports 1'den canlı olarak yayınlanacak.

ALANYASPOR - BAŞAKŞEHİR MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Alanyaspor - Başakşehir maçı Antalya'da, Kırbıyık Holding Stadyumu'nda oynanacak.