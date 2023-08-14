Alanyaspor-Başakşehir maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SKORU! Alanyaspor-Başakşehir maçı kaç kaç, canlı maç skoru! Canlı maç anlatımı!

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ALANYASPOR - BAŞAKŞEHİR MAÇI KAÇ KAÇ?

Alanyaspor - Başakşehir maçı 1-0'lık Alanyaspor üstünlüğü ile devam ediyor.

ALANYASPOR - BAŞAKŞEHİR MAÇI CANLI YAYIN

Alanyaspor - Başakşehir maçını Bein Sports 2'den canlı olarak izleyebilirsiniz. Alanyaspor - Başakşehir maçını Bein Sports 2'den canlı olarak izleyebilmeniz için Bein Sports kullanıcısı olmanız gerekmektedir.

ALANYASPOR - BAŞAKŞEHİR MAÇI SAAT KAÇTA?

Alanyaspor - Başakşehir maçı saat 21.00'de başlayacak.

ALANYASPOR - BAŞAKŞEHİR MAÇI NE ZAMAN?

Alanyaspor - Başakşehir maçı bu akşam saat 21.00'de oynanacak.

ALANYASPOR - BAŞAKŞEHİR MAÇI HANGİ KANALDA?

Alanyaspor - Başakşehir maçı Bein Sports 2'den canlı olarak yayınlanacak.

ALANYASPOR - BAŞAKŞEHİR MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Alanyaspor - Başakşehir maçı Antalya'da, Kırbıyık Holding Stadyumu'nda oynanacak.