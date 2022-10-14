Alanyaspor - Antalyaspor maçı ne zaman, saaat kaçta? Alanyaspor - Antalyaspor maçı hangi kanalda, şifresiz mi?

Antalyaspor maçı ne zaman? sorusu araştırılıyor. Süper Lig'de karşı karşıya gelecek olan Alanyaspor ve Antalyaspor'un maçı heyecanla bekleniyor. Süper Lig'in 10. haftasında rekabet Antalyaspor'un Alanyaspor ile oynayacağı mücadeleyle kaldığı yerden devam ediyor. Sporseverlerin yoğun ilgi duyduğu mücadelenin detayları merak ediliyor. Peki, Antalyaspor maçı hangi kanalda? Alanyaspor - Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta? Alanyaspor - Antalyaspor maçı hangi kanalda, şifresiz mi?