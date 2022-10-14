Alanyaspor - Antalyaspor maç özeti izle, maç kaç kaç bitti? 14 Ekim Corendon Alanyaspor - Fraport TAV Antalyaspor maçının gollerini kim attı?
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Süper Lig'in 10. haftasının ilk maçı Alanyaspor - Antalyaspor arasında oynandı. Maçta toplam 5 gol oldu. Maçın bitiminin ardından izleyiciler, Alanyaspor - Antalyaspor maç özeti izle, maç kaç kaç bitti? 14 Ekim Alanyaspor - Antalyaspor maçının gollerini kim attı? merak etti. İşte detaylar...
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Alanyaspor - Antalyaspor maçı 14 Ekim Cuma 2022 bugün saat 20:00 'daydı.
Alanyaspor - Antalyaspor maçı 3-2 Alanyaspor'un galibiyeti ile tamamlandı.
Maçta atılan goller aşağıdaki gibidir.
Alanyaspor'un golleri:
- 44. dakika : Ahmed Hasan Mahcub
- 51. dakika : Arnaud Lusamba
- 70. dakika : Idrissa Doumbia
Antalyaspor'un golleri:
- 57. dakika : Haji Wright
- 87. dakika : Haji Wright
Maçın özeti Bein Sport'ta yayınlandı.