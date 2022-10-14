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Alanyaspor - Antalyaspor maç özeti izle, maç kaç kaç bitti? 14 Ekim Corendon Alanyaspor - Fraport TAV Antalyaspor maçının gollerini kim attı?

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Alanyaspor - Antalyaspor maç özeti izle, maç kaç kaç bitti? 14 Ekim Corendon Alanyaspor - Fraport TAV Antalyaspor maçının gollerini kim attı?

Süper Lig'in 10. haftasının ilk maçı Alanyaspor - Antalyaspor arasında oynandı. Maçta toplam 5 gol oldu. Maçın bitiminin ardından izleyiciler, Alanyaspor - Antalyaspor maç özeti izle, maç kaç kaç bitti? 14 Ekim Alanyaspor - Antalyaspor maçının gollerini kim attı? merak etti. İşte detaylar...

14 Ekim 2022 Bein sports 1 Yayın Akışı14 Ekim 2022 Bein sports 1 Yayın Akışı
13 Ekim 2022 Bein sports 1 Yayın Akışı13 Ekim 2022 Bein sports 1 Yayın Akışı

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Alanyaspor - Antalyaspor maçı 14 Ekim Cuma 2022 bugün saat 20:00 'daydı.

Alanyaspor - Antalyaspor maçı 3-2 Alanyaspor'un galibiyeti ile tamamlandı.

Maçta atılan goller aşağıdaki gibidir.

Alanyaspor'un golleri:

  • 44. dakika : Ahmed Hasan Mahcub
  • 51. dakika : Arnaud Lusamba
  • 70. dakika : Idrissa Doumbia

Antalyaspor'un golleri:

  • 57. dakika : Haji Wright
  • 87. dakika : Haji Wright

Maçın özeti Bein Sport'ta yayınlandı.

MAÇ ÖZETİNİ İZLE!

Mustafa Şirin
Mustafa Şirin
Gündem Editörü Haberler.com - Gündem

Antalyaspor Gündem Spor Haberler

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