Alanyaspor - Antalyaspor maç özeti izle, maç kaç kaç bitti? 14 Ekim Corendon Alanyaspor - Fraport TAV Antalyaspor maçının gollerini kim attı?

Süper Lig'in 10. haftasının ilk maçı Alanyaspor - Antalyaspor arasında oynandı. Maçta toplam 5 gol oldu. Maçın bitiminin ardından izleyiciler, Alanyaspor - Antalyaspor maç özeti izle, maç kaç kaç bitti? 14 Ekim Alanyaspor - Antalyaspor maçının gollerini kim attı? merak etti. İşte detaylar...