Alanya'ya İsrailli turist akını

ANTALYA'nın Alanya ilçesine demirleyen 'Crown İris' adlı kruvaziyerle İsrailli 1671 turist geldi.

Panama bayraklı, 207 metre uzunluğundaki 'Crown İris' adlı kruvaziyer, İsrail'in Hayfa Limanı'ndan yola çıkarak Alanya Limanı'na ulaştı. İsrailli 1671 turist ve 577 personelin bulunduğu gemi limana demirledi. Gümrük işlemleri ardından gemiden inen turistler, ilçe merkezini gezdi. Bazı turistler alışveriş yaptı, bazıları ilçenin tarihi ve turistik yerlerini ziyaret etti. Bu yıl 6'ncı kez Alanya'ya gelen Crown İris, gece saatlerinde Hayfa Limanı'na dönecek. (DHA)