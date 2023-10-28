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Alanya'ya ABD'li Turistler Sirena Kruvaziyeriyle Geldi

Rodos Adası'ndan hareket eden Marshall Adaları bayraklı Sirena adlı lüks kruvaziyer Alanya Limanı'na demir attı ve çoğunluğu ABD vatandaşlarından oluşan 651 turisti ilçeye getirdi. Turistler, tarihi ve turistik yerleri gezdi.