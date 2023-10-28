Alanya'ya ABD'li Turistler Sirena Kruvaziyeriyle Geldi
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Rodos Adası'ndan hareket eden Marshall Adaları bayraklı Sirena adlı lüks kruvaziyer Alanya Limanı'na demir attı ve çoğunluğu ABD vatandaşlarından oluşan 651 turisti ilçeye getirdi. Turistler, tarihi ve turistik yerleri gezdi.
Antalya'da Alanya ilçesine 'Sirena' adlı kruvaziyerle, çoğunluğu ABD vatandaşlarından oluşan 651 turist geldi.
Rodos Adası'ndan hareket eden Marshall Adaları bayraklı Sirena adlı lüks kruvaziyer Alanya Limanı'na demir attı. 181 metre uzunluğundaki kruvaziyer çoğunluğu ABD vatandaşlarından oluşan 651 turisti ilçeye getirdi. 392 personeli bulunan gemiden inen turistlerin bazıları tarihi ve turistik yerlerde gezdi. Kruvaziyer, saat 18.00'de Limasol'a gitmek üzere limandan ayrılacak. (DHA)
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Turizm