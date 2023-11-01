Alanya'ya ABD'li turist akını

Alanya limanına demirleyen 'Seven Seas Navigator' adlı kruvaziyerle, çoğunluğu ABD vatandaşı 404 turist kente geldi. Turistler ilçeyi gezdi ve alışveriş yaptı.

ANTALYA'da Alanya limanına demirleyen 'Seven Seas Navigator' adlı kruvaziyerle, çoğunluğu ABD vatandaşı 404 turist kente geldi.

Rodos Adası'ndan hareket eden Bahama bayraklı 172 metre uzunluğundaki, 28 bin 803 groston ağırlığındaki 'Seven Seas Navigator' adlı kruvaziyer sabah saatlerinde Alanya Limanı'na demirledi. Çoğunluğu ABD vatandaşı 404 turist, 366 mürettebat taşıyan gemiden inenler ilçeyi gezdi. Turistlerden bazıları alışveriş yaptı, bazıları da tarihi yerleri gezdi. Kruvaziyer, saat 19.00'da Limasol'a gitmek üzere Alanya Limanı'ndan hareket edecek. (DHA)