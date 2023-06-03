Alanya Uluslararası Turizm ve Sanat Festivali Yörük Göçü ile başladı

Antalya'nın Alanya ilçesinde düzenlenen 21. Alanya Uluslararası Turizm ve Sanat Festivali, binlerce vatandaşın katıldığı Yörük Göçü ile başladı. Festivalde Hadise sahne aldı. 3 gün sürecek festivalde çeşitli etkinlikler düzenlenecek.

Antalya'nın Alanya ilçesinde bu yıl 21'incisi düzenlenen Alanya Uluslararası Turizm ve Sanat Festivali, binlerce vatandaşın katıldığı Yörük Göçü ile başladı.

3 gün sürecek festivalde Hadise sahne aldı.

Alanya Uluslararası Turizm ve Sanat Festivali, Atatürk Anıtı önünden Yörük Göçü ve Kortej Yürüyüşü'yle başladı. Yörük Göçü'ne Alanya Kaymakamı Fatih Ürkmezer, Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, kardeş şehirlerden gelen heyetler, Türk Devletleri Teşkilatı üye ülkeleri temsilcileri, siyasi parti temsilcileri, oda ve dernek başkanları ve binlerce vatandaş katıldı. Alanya'ya özgü çok sayıda kültürel ve geleneksel değerin yer aldığı yürüyüşe vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Yörük Göçü'nün ardından İskele Şelale Meydanı'nda festivalin açılış seremonisi gerçekleştirildi. İzmir Devlet Türk Dünyası Dans ve Müzik Topluluğu, müzik ve dans gösterisini sundu. Türk Cumhuriyetleri müziklerinin yanı sıra ülkemizin geleneksel müzikleri ve dansları ile renkli bir etkinlik gerçekleştirildi. Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, 21'inci Alanya Uluslararası Turizm ve Sanat Festivali'ne 16 ülkeden 300 kişilik heyetin katıldığını dile getirdi. Kaymakam Ürkmezer, Başkan Yücel ve festival alanını gezdi.

HADİSE KONSERİ

Festivalin ilk gününde Arslanbek Sultanbekov ve Hadise sahne aldı. Sevilen şarkılarını seslendiren Hadise'ye hayranları yoğun ilgi gösterdi. Başkan Yücel, Hadise'ye ipek kozasından yapılmış çiçek buketi, tablo ve tropikal meyve sepeti hediye etti.(DHA)