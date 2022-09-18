Spor Toto Süper Lig hedefine ulaşmak isteyen Fenerbahçe-Alanyaspor bugün karşı karşıya geliyor. Heyecanla beklenen maç ile sporseverler Alanyaspor'un teknik direktörünün kim olduğu araştırılmaya başlandı. Peki, Alanya teknik direktörü kim? Alanyaspor teknik direktörü kimdir? İşte detaylar...

Spor Toto Süper Lig heyecanla beklenen müsabakada Fenerbahçe- Alanyaspor karşı karşıya gelecek. Şükrü Saraçoğlu Stadyumu'nda gerçekleşen maçta Alanyaspor'un teknik direktörün kim olduğu merak konusu oldu. Peki, Alanya teknik direktörü kim? Alanyaspor teknik direktörü kimdir?

ALANYA TEKNİK DİREKTÖRÜ KİM?

Spor Toto Süper Lig hedefine ulaşmak isteyen Fenerbahçe-Alanyaspor bugün karşı karşıya geliyor. Fenerbahçe-Alanyaspor Spor Toto Süper Lig maçı, Bein Sports 1 kanallarından canlı yayınlanacak. Heyecanla beklenen müsabakada Alanya'nın teknik direktörü kim olduğu merak konusu oldu. Alanya teknik direktörü Francesco Farioli'dir.

ALANYASPOR TEKNİK DİREKTÖRÜ KİMDİR?

Francesco Farioli 10 Nisan 1989 yılında Barga'da dünyaya gelen İtalyan teknik direktördür. Alanyaspor'u çalıştırmaktadır. Antrenörlüğe genç yaşta başlayan Farioli, İtalya'nın alt liglerinde kaleci antenörlüğü ve yardımcı antrenörlük yaptı. 2015'te Katar'a gitti ve 2 yıl boyunca Aspire Academy'de çalıştı. Roberto de Zerbi ile birlikte Benevento ve Sassuolo'da kaleci antrenörlüğü yaptı. Çağdaş Atan ile birlikte 2020 yazında Alanyaspor'a geldi. 19 Mart 2021'de Fatih Karagümrük'ün başına geçti.12 Aralık 2021'de bu görevinden alındı. 31 Aralık 2021 tarihi itibarıyla eski kulübü Alanyaspor ile tekrar anlaştı.